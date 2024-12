Bà Ria-Vung Tàu, une destination méridionale qui fait envie

Photo : VNP/CVN

Entre montagnes, forêts, plages, îles et réserves naturelles, cette région bénie par la nature attire chaque année des millions de visiteurs. S’appuyant sur ces atouts, les autorités locales redoublent d’efforts pour diversifier l’offre touristique et renforcer la visibilité de la province sur la scène internationale.

Les préparatifs battent leur plein pour la Semaine du tourisme, qui se tiendra du 27 au 29 décembre à Bà Ria-Vung Tàu. L’événement mêlera activités culturelles, spectacles artistiques et compétitions sportives, offrant ainsi une vitrine parfaite de la province.

Trân Thi Thu Hiên, directrice adjointe du Service provincial du tourisme, souligne l’importance de ces initiatives : "En plus de proposer des produits touristiques de qualité et d'enrichir l'expérience des visiteurs, ces activités visent à leur laisser une empreinte positive tout en mettant en avant la richesse et la diversité de l’offre locale".

Pour asseoir sa réputation, Bà Ria-Vung Tàu mise sur des campagnes de promotion audacieuses. De nombreuses initiatives ont été mises en place : des campagnes de promotion organisées dans plusieurs provinces vietnamiennes, des partenariats avec les régions voisines, ainsi que des missions de découverte d’offres touristiques, impliquant agences de voyage, tour-opérateurs et médias.

Photo : VNA/CVN

La journaliste Mai Phuong, de la chaîne de télévision de Hô Chi Minh-Ville, apprécie ces initiatives : "En participant à toutes ces activités, je pourrai créer de nouveaux reportages pour faire découvrir au public la transformation de Bà Ria-Vung Tàu, une région pleine de destinations variées. Je suis persuadée que grâce aux médias, cette région saura séduire un nombre croissant de visiteurs".

En avril 2021, les paysages de la province ont fait une apparition sur BBC Global News : une première pour le tourisme local. En octobre 2022, la mise en place d’une collaboration avec CNN a renforcé cette dynamique, avec un programme de promotion touristique ambitieux s’étendant jusqu’en 2025. Toutes ces actions de communication ont grandement facilité la reconnaissance de la province, permettant au secteur touristique local de se redresser après la pandémie de COVID-19.

Promotion touristique à l'étranger

"En plus de ces initiatives de promotion locale, la province met un accent particulier sur la participation à des salons de tourisme d’envergure nationale et internationale. En 2024, nous avons organisé deux événements de promotion touristique à Séoul et à Busan, en République de Corée. Ces rencontres ont permis de mieux faire connaître la province et ses produits touristiques à l’échelle internationale", note Dô Phuoc Trung, directeur adjoint du Service du tourisme de Bà Ria-Vung Tàu.

La province cible des publics spécifiques, comme les Sud-Coréens, les Indiens ou les voyageurs venant de pays nordiques, comme l’a indiqué Pham Ngoc Hai, président de l’Association touristique de Bà Ria-Vung Tàu.

Photo : CTV/CVN

"La province de Bà Ria - Vung Tàu offre environ 146 destinations à découvrir. Nous mettons tout en œuvre pour les faire connaître aux voyageurs, qu’ils soient vietnamiens ou étrangers. Sur le marché sud-coréen par exemple, nous mettons un accent particulier sur le golf, en invitant les visiteurs à venir jouer au golf, à se ressourcer et à profiter des magnifiques plages de notre province", indique-t-il.

Dans sa stratégie de développement touristique à l’horizon 2030 et sa vision 2050, Bà Ria-Vung Tàu ambitionne de devenir une destination incontournable en Asie. D’ici 2025, la province cible les marchés d’Asie du Nord-Est, de l’ASEAN et des expatriés professionnels au Vietnam, tout en s’ouvrant à des marchés émergents comme l’Inde et le Moyen-Orient.

Entre 2026 et 2030, l’objectif sera d’élargir les marchés traditionnels (Europe, Amérique du Nord, Russie, Océanie) et d’attirer des visiteurs à fort pouvoir d’achat, avec un accent sur la durabilité.

Des campagnes de communication modernes et créatives viendront renforcer l’attractivité de la province, positionnant le tourisme comme un moteur clé de l’économie locale.

VOV/VNA/CVN