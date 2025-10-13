Le Rapport politique du XIVe Congrès national du Parti, fruit de l’intelligence collective

Lors de la conférence de presse du premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030, Nguyên Van Hùng, chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité du Parti du gouvernement et ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que le Rapport politique du XIVᵉ Congrès national du Parti est le fruit de l’intelligence collective de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée.

Nguyên Van Hùng a indiqué que le Comité central, le Bureau politique et le Secrétariat du Parti avaient demandé de recueillir largement les avis des cadres, des membres du Parti et de toutes les couches de la population afin de finaliser le projet de Rapport politique. À l’issue de cette étape, le Comité central prendra une décision officielle sur le projet de Rapport avant sa présentation au XIVᵉ Congrès national du Parti.

Au sein de l’organisation du Parti du gouvernement, plus de 110.000 avis ont été recueillis auprès des membres concernant les documents du XIVᵉ Congrès national, y compris le projet de Rapport politique. Ce chiffre témoigne, a déclaré le ministre, du grand intérêt des membres de l’organisation du Parti du Gouvernement et de la volonté du Parti de promouvoir la démocratie.

Nguyên Van Hùng a précisé que le présidium du premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement avait synthétisé l’ensemble de ces avis dans un document de 30 pages, qui avait été approuvé par les délégués pour être soumis au Comité central. Il a ajouté que les délégués lors du congrès avaient exprimé leur accord général avec le projet de Rapport, le jugeant préparé de manière rigoureuse, scientifique et intégrant des idées novatrices, notamment les dernières orientations du Bureau politique pour l’édification d’une nation puissante et prospère.

Le congrès a notamment marqué leur plein accord sur le modèle de croissance du pays pour les cinq prochaines années, qui doit reposer sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Les délégués ont aussi insisté sur la nécessité de restructurer les ressources humaines, de tirer les leçons des succès passés et de renforcer les percées stratégiques, notamment sur le plan institutionnel, a-t-il poursuivi.

L’ensemble des avis sera fidèlement transmis au Comité central pour être examiné et intégré de manière appropriée au Rapport politique final, a conclu Nguyên Van Hùng.

VNA/CVN