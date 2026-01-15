Vers le XIVe Congrès national du Parti

Les affaires étrangères, une mission centrale et continue à l’épreuve du temps

La politique de défense, de sécurité et la politique étrangère d’un pays procèdent toutes de sa mission et de ses objectifs nationaux, tout en reflétant l’évolution de la situation internationale. Il ne saurait donc être question d’une "égalité" absolue entre ces domaines ; ils doivent être appréhendés à l’aune des exigences concrètes de la pratique.

Que signifie précisément l’expression "essentiel et permanent" ? S’agissant de la défense, de la sécurité et, en particulier, de l’action extérieure, ce caractère découle de deux exigences majeures.

Premièrement, la situation mondiale évolue aujourd’hui à un rythme rapide et imprévisible ; l’imbrication entre géopolitique et géoéconomie devient de plus en plus complexe. Le processus d’intégration internationale et de mondialisation se déploie en profondeur, générant à la fois des opportunités et des défis.

Autrefois perçues comme des atouts favorisant le commerce et le développement, la mondialisation et l’interdépendance entre les États sont désormais devenues, du fait de la concurrence accrue et des ruptures des chaînes d’approvisionnement, des facteurs sensibles touchant directement à la sécurité nationale. Dès lors, la notion de sécurité ne se limite plus aux dimensions militaire ou politique, mais englobe également la sécurité économique.

Cette réalité impose de nouvelles exigences à la diplomatie vietnamienne : le traitement des questions extérieures ne peut plus reposer sur le seul appareil diplomatique, mais doit s’appuyer sur une coordination étroite avec les secteurs concernés, notamment la défense, la sécurité politique et la sécurité économique, afin d’assurer cohérence, efficacité et adéquation avec un environnement international de plus en plus complexe.

Lors de plusieurs congrès récents, les documents du Parti ont systématiquement utilisé trois qualificatifs pour caractériser la situation mondiale et régionale : évolutions rapides, complexes et imprévisibles. Dans le projet de Rapport politique soumis au XIVe Congrès, la formulation a été légèrement ajustée, mais, sur le fond, ces trois caractéristiques essentielles demeurent inchangées.

"En réalité, pour ceux d’entre nous qui travaillent sur le langage, il ne s’agit parfois pas seulement de situations +difficiles à prévoir+, mais véritablement impossibles à anticiper. Les évolutions survenues ces dernières années, tant au niveau mondial que régional, en apportent une démonstration éclatante", partage l’ambassadeur Bùi Thê Giang, ancien chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et ancien directeur du Département Europe occidentale - Amérique du Nord de la Commission des relations extérieures du Comité central.

"Dans un contexte aussi mouvant, sans même évoquer les nouvelles missions confiées par le Parti, le Bureau politique, le Secrétariat et le Comité central, qui appellent l’ensemble du système politique à se réajuster, se renouveler et redoubler d’efforts à l’approche du XIVe Congrès, il est évident que, pour permettre au pays de se hisser à un niveau supérieur et de répondre à l’environnement stratégique actuel, nous devons formuler des exigences nouvelles et plus élevées", souligne l’ambassadeur Bùi Thê Giang, ancien chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU.

Deuxièmement, la vision du Vietnam à l’aube d’une nouvelle ère, conjuguée aux enseignements tirés de quarante années de Renouveau (Dôi moi), montre que le développement durable suppose un renforcement global de la puissance nationale, incluant la défense, la sécurité et l’économie.

Sans développement économique, un pays s’expose rapidement au risque du décrochage. Comme le souligne le projet de rapport du Parti, parmi les quatre grands risques actuels, le retard économique et technologique ainsi que le piège du revenu intermédiaire demeurent les défis les plus redoutables.

Par ailleurs, à l’horizon des objectifs ambitieux fixés pour 2030 et 2045, exigeant une croissance de haute qualité et durable, dans un contexte de concurrence mondiale accrue et de fragilité des chaînes d’approvisionnement, le Vietnam se doit de mobiliser l’ensemble de ses forces nationales et de ses ressources afin d’atteindre ces objectifs de manière solide et efficace.

Lors de l’élaboration des politiques nationales sur la scène internationale, les décideurs doivent prendre en compte ces trois missions fondamentales, toutes déterminantes pour l’édification et la protection de la patrie.

C’est à partir de ces exigences que le projet de Rapport politique du XIVᵉ Congrès met en exergue le rôle essentiel et permanent de la diplomatie. Lors de l’élaboration des politiques nationales sur la scène internationale, les décideurs doivent impérativement prendre en compte trois missions fondamentales : la défense, la sécurité et les affaires étrangères. Chacune joue un rôle déterminant dans l’édification et la protection de la nation.

Le Professeur associé, Docteur Duong Van Quang, ancien directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, estime que "la reconnaissance du caractère essentiel et permanent de l’action extérieure dans la période à venir constitue une nouvelle prise de conscience du Parti, à la fois ancrée dans les réalités internationales et fondée sur l’expérience vietnamienne. Elle fournit un socle pour l’élaboration d’une politique étrangère adaptée au contexte mondial et aux exigences du développement national".

Selon lui, ce n’est qu’au fil des différentes phases historiques et des défis propres à chaque période que le Vietnam a pu parvenir aux décisions audacieuses d’aujourd’hui.

"L’élément clé du Renouveau réside dans le renouvellement de la pensée. Il s’agit de porter un regard lucide sur le monde, d’identifier ce qui est favorable et ce qui est défavorable, et d’accepter les difficultés, voire certaines concessions nécessaires. Dans l’intégration internationale et la mondialisation, le Vietnam ne peut se contenter de choisir ce qui lui est avantageux ; il doit aussi accepter les épreuves et, parfois, des sacrifices pour atteindre ses objectifs", souligne-t-il.

Le Professeur associé Duong Van Quang insiste : "Aujourd’hui, nous disposons d’une conscience et de connaissances suffisantes pour définir notre trajectoire dans l’intégration internationale et mondiale. Pour s’insérer dans la vie politique et économique mondiale ainsi que dans la civilisation humaine, il faut avant tout renouveler la pensée en matière d’affaires étrangères, de défense et de sécurité. Il est indispensable de comprendre les règles du jeu international, les intérêts et les calculs des différents acteurs, tout en protégeant au maximum les intérêts nationaux, au prix de concessions raisonnables. Ce n’est qu’à cette condition que le Vietnam pourra garantir sa position et défendre au mieux ses intérêts sur la scène internationale".

Dans le contexte actuel, l’action extérieure doit jouer un rôle de trait d’union et mobiliser la force combinée du potentiel et de la position du Vietnam, englobant sécurité, défense et économie. Selon l’ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, plusieurs points méritent une attention particulière.

Primo, chaque décision de politique étrangère doit être étroitement et régulièrement coordonnée avec les domaines de la sécurité, de la défense et de l’économie, afin d’en garantir la cohérence et l’efficacité.

Secundo, face à un monde en mutation rapide et confronté à des problématiques inédites, la diplomatie, pour assumer pleinement son rôle de conseil stratégique et formuler des orientations tant en matière de politique étrangère que d’intégration économique internationale, doit impérativement procéder à de larges consultations internes et mobiliser les contributions de nombreux ministères et secteurs concernés.

Tertio, la rapidité et la complexité des évolutions actuelles exigent des réponses intégrées et coordonnées de la part des États, ce qui suppose une coopération étroite entre diplomatie, défense et sécurité afin d’assurer une mise en œuvre rapide, efficace et adaptée des politiques publiques.

Toujours selon l’ambassadeur Pham Quang Vinh, l’action extérieure, dans le contexte présent, ne se limite plus aux questions internationales stricto sensu, mais est intimement liée aux intérêts nationaux. Un événement économique - protectionnisme, rupture des chaînes d’approvisionnement ou mesures tarifaires - peut avoir un impact direct sur la position et la crédibilité d’un pays.

Dès lors, la diplomatie doit être portée à un niveau supérieur, non seulement à la hauteur de l’histoire, de la culture et du statut actuel du Vietnam, mais aussi en adéquation avec sa nouvelle vision de développement et les exigences de l’intégration internationale dans la nouvelle ère, afin de garantir un développement durable, global et proactif sur la scène internationale.

Dans un monde en recomposition rapide et de plus en plus complexe, le secteur des affaires étrangères doit assumer un rôle d’avant-garde. Il doit simultanément promouvoir une intégration internationale de haute qualité et durable, adaptée aux conditions nationales.

Pour y parvenir, la diplomatie doit conseiller et contribuer au renforcement des capacités internes : sans une préparation adéquate à l’intérieur du pays, il est difficile de saisir les opportunités de développement venant de l’extérieur.

Plutôt qu’une croissance extensive et rapide comme par le passé, l’investissement direct étranger (IDE) doit désormais privilégier la qualité, l’innovation, la création d’écosystèmes et l’entraînement des entreprises vietnamiennes, afin de stimuler l’ensemble de l’économie. Telles sont les solutions indispensables à la mise en œuvre efficace de la politique étrangère du Vietnam dans la nouvelle ère.

Câm Sa - Tuê Minh/CVN