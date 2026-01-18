XIe Congrès national du Parti : une impulsion vigoureuse pour le Renouveau

Depuis sa fondation, le Parti communiste du Vietnam (PCV) a tenu treize Congrès nationaux. Chaque édition constitue un jalon historique majeur, consacrant les victoires, les accomplissements et les leçons tirées de la Révolution vietnamienne sous l'égide de l'organisation.

Après une journée de réunion interne, le XIe Congrès national du PCV s’est tenu du 12 au 19 janvier 2011, dans la capitale Hanoï, avec la participation de 1.377 délégués, représentant plus de 3,6 millions de membres du Parti dans tout le pays.

Un jalon historique de la Révolution

Parmi eux figuraient 158 membres titulaires du Comité central du Parti et 20 membres suppléants, 1.188 délégués élus lors des congrès des organisations du Parti relevant directement du ressort central, et 11 délégués des organisations du Parti à l’étranger désignés par le Politburo.

Sur les 1.377 délégués, 150 étaient des femmes (10,89%) ; 167 issus des minorités ethniques (12,13%) ; 196 officiers des forces armées (14,23%) ; 13 Héros des forces armées (0,94%) et 3 Héros du Travail (0,22%) ; 18 Enseignants du Peuple ou Enseignants Émérites (1,31%) ; 7 Médecins du Peuple ou Médecins Émérites (0,51%).

Étaient également présents en tant qu’invités : les camarades Dô Muoi et Lê Kha Phiêu, anciens secrétaires généraux du Comité central du Parti ; les camarades Lê Duc Anh et Trân Duc Luong, anciens présidents de la République ; le camarade Phan Van Khai, ancien Premier ministre ; le camarade Nguyên Van An, ancien président de l’Assemblée nationale ; ainsi que d’anciens membres du Politburo et du Secrétariat, des représentants des Mères héroïnes du Vietnam, des intellectuels et des représentants des religions.

Le discours d’ouverture a souligné que “ce XIe Congrès national se tient à une période charnière. L’œuvre du Renouveau intégral du pays est engagée depuis 25 ans, tandis que le Programme politique de construction nationale pour la période de transition vers le socialisme est en vigueur depuis deux décennies. Au cours du dernier quinquennat (2006-2010), l’ensemble du peuple et de l’armée a consenti des efforts acharnés pour obtenir des accomplissements majeurs. Nous avons franchi avec succès la phase initiale du processus de Renouveau, en extrayant le pays de son état de sous-développement. Les conditions de vie de la population se sont nettement améliorées, la puissance nationale s’est consolidée, tandis que l’indépendance, la souveraineté et le régime socialiste ont été préservés. Le prestige du Vietnam sur la scène internationale a été rehaussé, jetant les bases d’un développement encore plus vigoureux”.

Bilan et orientations stratégiques

Le XIe Congrès national du Parti avait pour mission de regarder la vérité en face, de dire la vérité, de prôner un esprit d’autocritique rigoureux afin d’évaluer de manière objective et complète les acquis, les faiblesses et les lacunes, tout en tirant des leçons d’expérience de la mise en œuvre de la Résolution du Xe Congrès, du plan de développement socio-économique quinquennal (2006-2010), du bilan de la Stratégie de développement socio-économique décennale (2001-2010) et des 20 ans d’application du Programme politique de construction du pays durant la période de transition vers le socialisme.

Sur cette base, le Congrès a décidé de compléter et de développer le Programme politique de 1991 ; de définir la Stratégie de développement socio-économique 2011-2020 ; et de fixer les orientations, objectifs et missions pour la période 2011-2015.

Le Comité central a soumis au Congrès les documents suivants : le Programme politique de construction du pays durant la période de transition vers le socialisme (complété et développé en 2011) ; la Stratégie de développement socio-économique 2011-2020 ; le Rapport politique ; le Rapport sur certaines questions relatives aux compléments et amendements des Statuts du Parti ; et le Rapport d’auto-évaluation de la direction et de la gestion du Comité central du Parti du Xe mandat.

Les rapports ont présenté une évaluation des réalisations et des limites au cours de l’exécution de la Résolution du Xe Congrès, de la Stratégie 2001-2010 et du Programme de 1991, tout en tirant des expériences de la pratique de direction.

Parallèlement, les rapports ont analysé d’autres questions cruciales telles que : le développement de la culture, de l’éducation et de la formation, des sciences et technologies, la protection de l’environnement, la mise en œuvre du progrès et de la justice sociale, le renforcement de la défense et de la sécurité, l’élargissement des relations extérieures, la promotion de la démocratie socialiste et de la force de la grande union nationale.

Vers un pays industriel et moderne

Sur la base des documents présentés, le Comité central a adopté à l’unanimité le Programme politique de construction du pays durant la période de transition vers le socialisme (complété et développé en 2011), insistant particulièrement sur l’objectif global à la fin de cette période de transition : édifier pour l’essentiel les fondements économiques du socialisme avec une superstructure politique, idéologique et culturelle appropriée, créant la base pour que notre pays devienne un pays socialiste de plus en plus prospère et heureux.

D’ici le milieu du XXIe siècle, l’ensemble du Parti et du peuple doit s’efforcer de faire du Vietnam un pays industriel moderne à orientation socialiste. Le Comité central a affirmé : ce Programme politique est l’étendard de combat pour la victoire de l’œuvre d’édification d’un Vietnam en transition progressive vers le socialisme, orientant toutes les activités du Parti aujourd’hui et dans les décennies à venir.

Concernant la Stratégie de développement socio-économique 2011-2020, le XIe Congrès a fixé l’objectif général suivant : s’efforcer pour qu’en 2020, notre pays devienne essentiellement un pays industriel vers la modernité ; une stabilité politique et sociale, la démocratie, la discipline et le consensus ; une amélioration notable de la vie matérielle et spirituelle du peuple ; le maintien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale ; et le renforcement de la position du Vietnam sur la scène internationale.

Pour atteindre ces objectifs, le Congrès a approuvé les orientations de développement telles que : perfectionner l’institution de l’économie de marché à orientation socialiste ; assurer la stabilité macroéconomique ; mobiliser et utiliser efficacement les ressources ; développer vigoureusement l’industrie et la construction vers la modernité ; développer une agriculture globale, moderne et durable ; renforcer les services à haute valeur ajoutée et accélérer le développement des infrastructures, notamment les transports.

Concernant les orientations pour 2011-2015, le Comité central a défini pour objectif de : “Continuer à élever la capacité de direction et la combativité du Parti ; accélérer de manière complète le Renouveau ; édifier un système politique sain et puissant ; promouvoir la démocratie et la force de la grande union nationale ; développer l’économie de façon rapide et durable ; améliorer la vie du peuple ; garantir la stabilité politique et sociale ; renforcer les activités extérieures ; protéger fermement l’indépendance et la souveraineté”.

Sur la révision des Statuts du Parti, le Comité central a préconisé la persévérance dans les principes fondamentaux du Parti, l’édification du Parti sur la base du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh, tout en adaptant les points nécessaires suite au bilan de 20 ans d’application du Programme politique.

Le XIe Congrès a entendu le Rapport d’auto-évaluation du Comité central du Xe mandat, reconnaissant les efforts pour surmonter les défis mais admettant également des lacunes à corriger. Le Comité central, le Politburo et le Secrétariat ont pratiqué une autocritique sérieuse devant l’ensemble du Parti.

Sur la question du personnel, les délégués ont convenu que le nouveau Comité central devait réunir les facteurs nécessaires pour assumer le destin du pays et guider le “navire Vietnam”vers le large. Ces membres éminents doivent être des personnes de cœur et de vision, dotées d’un esprit de renouveau, d’aspiration et d’audace pour penser, agir et assumer leurs responsabilités.

Nouvelle instance dirigeante : intégrité et vision

Le matin du 18 janvier 2011, le XIe Congrès a élu le Comité central du XIe mandat, composé de 175 membres titulaires et 25 membres suppléants. Le camarade Nguyên Phu Trong (67 ans), alors président de l’Assemblée nationale, en était le doyen, et le camarade Vo Van Thuong (41 ans) le plus jeune membre titulaire. Notons que 100% des membres possèdent un diplôme universitaire ou supérieur.

Lors de sa première session plénière, le Comité central du XIe mandat a élu un Politburo de 14 membres, un Secrétariat de 4 membres et une Commission de contrôle de 21 membres.

Le camarade Nguyên Phu Trong a été élu secrétaire général du Comité central du Parti (XIe mandat). Le camarade Ngô Van Du a été élu président de la Commission de contrôle du Comité central.

Après neuf jours de travail sérieux, diligent et démocratique, avec un haut sens des responsabilités, le XIe Congrès national du Parti a achevé l’ensemble de son programme et s’est soldé par un franc succès.

Dans son discours de clôture, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a souligné : “Le succès du XIe Congrès national du Parti crée une force d’encouragement immense pour l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée afin de surmonter toutes les difficultés, de saisir les nouvelles opportunités et de s’efforcer d’ici 2020 de faire de notre pays, pour l’essentiel, un pays industriel et moderne”.

