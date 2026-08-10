WTA 1000 : Rybakina et Gauff rejoignent les quarts à Toronto

La Kazakhstanaise Elena Rybakina, N°2 mondiale, et l’Américaine Coco Gauff (4 e ) se sont qualifiées dimanche 9 août pour les quarts de finale du WTA 1000 de Toronto.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Rybakina, 27 ans, est difficilement venue à bout de la Russe Liudmila Samsonova (55e) en trois sets, 6-4, 4-6, 6-4, tandis que Gauff a aisément dominé une autre Russe, la jeune Alina Korneeva (89e), 6-3, 6-1.

Rybakina a été breakée d'entrée de jeu par Samsonova, avant de débreaker immédiatement dans un premier set particulièrement décousu.

La tête de série N°2 a cédé au total trois fois son service dans cette première manche où Samsonova, qui menait 40-0 sur son service à 5-4 pour Rybakina, n'a pas réussi à conclure et a laissé son adversaire prendre le premier set.

Finaliste en 2023 à Montréal - où se dispute alternativement chaque année avec Toronto le WTA 1000 canadien -, Samsonova a arraché la deuxième manche avant de mener 3-0 dans la troisième avec un double break.

Mais Rybakina est restée sereine, enchaînant quatre jeux avant d’arracher la victoire et de décrocher sa place en quarts, où elle affrontera soit la Japonaise Naomi Osaka (13e), soit la Canadienne Leylah Fernandez (34e).

La Kazakhstanaise est engagée dans une course à la première place du classement WTA, occupée depuis presque deux ans par la Bélarusse Aryna Sabalenka, éliminée samedi 8 août par la Russe Ekaterina Alexandrova.

Si Rybakina remporte le WTA 1000 de Toronto, elle pointera à seulement quatre points de Sabalenka, qui devra défendre ses deux titres consécutifs à l'US Open le mois prochain.

Gauff, qui n’a toujours pas concédé de set cette semaine, atteint de son côté les quarts de finale au Canada pour la première fois depuis 2023.

"Mon objectif principal aujourd’hui était d’essayer de conclure le match (...) Ce n’est probablement pas la bonne façon de penser, mais ça a marché aujourd’hui", a déclaré Gauff, qui a remporté sept de ses douze balles de break face à Korneeva, 19 ans.

Cette victoire permet à Gauff d'accéder à son septième quart de finale du circuit WTA cette saison et son quatrième en WTA 1000.

Elle attend désormais la gagnante du match entre la Suissesse Belinda Bencic (14e) et la Philippine Alexandra Eala (20e), qui clôturera la session nocturne.

AFP/VNA/CVN



