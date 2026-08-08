Tennis

Masters 1000 de Montréal : Fonseca élimine Ruud et retrouvera Shelton à Montréal

Le grand espoir brésilien Joao Fonseca a battu vendredi 7 août le Norvégien Casper Ruud, 14 e mondial, pour se hisser en huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le joueur de 19 ans, actuellement classé au 27e rang à l'ATP, a vaincu Ruud tout comme il l'avait fait le 1er juin dernier, lors des huitièmes de finale de Roland-Garros.

Vendredi 7 août, Fonseca a dominé le Norvégien, tête de série N°9, sur le score de 7-6 (8/6), 6-3, en une heure et 55 minutes.

"J'ai certainement acquis beaucoup d'expérience. Affronter les meilleurs cette année a été fondamental pour mon développement", a déclaré le Brésilien après la rencontre.

En huitièmes de finale, Fonseca affrontera le tenant du titre du Masters 1000 canadien, l'Américain Ben Shelton, qui s'était imposé l'an passé à Toronto. Shelton, tête de série N°5, n'a eu aucun mal à écarter le Belge Zizou Bergs un peu plus tôt, s'imposant 6-3, 6-2 en seulement 64 minutes de jeu.

"C'était une bonne journée pour moi, j'ai bien géré le match", a expliqué le joueur de 23 ans, qui s'est imposé lors de son seul affrontement sur le circuit contre Fonseca, à Munich en avril.

Autre grand espoir du tennis mondial, le Tchèque Jakub Mensik, 20 ans, a éliminé le Français Terence Atmane 7-5, 6-4. Au prochain tour, Mensik sera opposé au Néerlandais Botic van de Zandschulp, qui a sorti le finaliste 2022, le Polonais Hubert Hurkacz 3-6, 7-6 (7/4), 7-5.

AFP/VNA/CVN