Tour de France 2026 : la Polonaise Niewiadoma triomphe au Ventoux et s'empare du maillot jaune

La Polonaise Kasia Niewiadoma a remporté vendredi 7 août la 7 e étape du Tour de France Femmes au sommet du Mont Ventoux où elle a endossé le maillot jaune au détriment de la Suissesse Marlen Reusser, 4 e .

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au terme d'un récital de près de 10 km, la grimpeuse de la formation Canyon-SRAM, victorieuse du Tour de France 2024, s'est imposée en solitaire avec 1 minute et 16 secondes d'avance sur la Néerlandaise Demi Vollering.

L'Italienne Elisa Longo-Borghini a complété le podium à 1:42 en devançant d'une longueur Reusser en difficulté dans les derniers mètres et qui finit à 1:46 de la Polonaise.

Au classement général, à deux jours de l'arrivée à Nice, Niewiadoma compte 15 secondes d'avance sur Vollering et 39 sur Reusser. Des écarts faibles, promesses de suspense et de spectacle à deux jours de l'arrivée sur la Promenade des Anglais.

Samedi 8 aoûr, la plus longue étape de cette 5e édition emprunte la Route Napoléon entre Sisteron et Nice et est dessinée a priori pour les sprinteuses, à la veille de la dernière journée, un épilogue court (99 km) mais en feu d'artifice avec l'ascension du Col d'Eze (7,7 km à 5,9%) à quatre reprises.

Niewiadoma, qui n'avait jamais levé les bras sur le Tour, a attaqué à 9,6 km de la ligne avant d'effectuer une montée régulière tandis que derrière elle, Vollering et Niewiadoma ont cédé peu à peu du terrain, jusqu'à compter près de deux minutes de débours.

Vollering est partie en contre sous la flamme rouge pour limiter son retard sans toutefois menacer son adversaire polonaise qui a signé au sommet du Ventoux, le 22e succès de sa carrière, son premier cette saison.

Lauréate sortante, la Française Pauline Ferrand-Prévot a elle été décrochée de la tête de course dès les premiers hectomètres du Ventoux pour terminer loin de la tête, 18e, à plus de dix minutes.

AFP/VNA/CVN