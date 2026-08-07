Tour de France femmes : Kim Le Court remporte la 6e étape, Marlen Reusser reste maillot jaune

La Mauricienne Kim Le Court a remporté la 6 e étape du Tour de France Femmes jeudi à Tournon-sur-Rhône (Ardèche) où la Suissesse Marlen Reusser a conservé le maillot jaune à la veille de l'étape reine menant vendredi 7 août au sommet du Mont Ventoux.

>> Tour femmes : Garcia gagne à Quimper, Le Court première Africaine en jaune

>> Tour de France : Mathieu van der Poel monumental

>> Tour Femmes : Vollering gagne, Reusser assure, Ferrand-Prévot s'écroule

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Court, qui faisait partie d'un groupe de huit attaquantes, s'est imposée au sprint devant la Française Cédrine Kerbaol et la Néerlandaise Puck Pieterse.

Pour la championne de Maurice, il s'agit d'un deuxième succès sur la Grande Boucle après celui de l'an passé à Guéret.

Le Court, 30 ans, n'a pas volé son succès : victime d'une chute en début d'étape, elle a ensuite connu des problèmes mécaniques qui l'ont obligée à changer de vélo à 15 km de la ligne.

En compagnie de la Néerlandaise Riejanne Markus, elle est ensuite revenue sur six attaquantes peu avant la dernière difficulté du jour à 10 km de Tournon-sur-Rhône avant de se montrer intraitable au sprint.

"C'était vraiment une étape folle. L'équipe a fait un tel boulot pour me placer en tête de course que je ne pouvais pas renoncer à me battre", a expliqué la lauréate.

Les favorites pour la victoire finale ont terminé dans un groupe de poursuite à 30 secondes de la tête.

Au classement général provisoire, Marlen Reusser a conservé 12 secondes d'avance sur la Néerlandaise Demi Vollering et 1:17 sur la Polonaise Kasia Niewiadoma à la veille de la 7e étape qui se terminera au sommet du mythique Mont Ventoux, abordé par Bédoin (15,7 km à 8,8%).

AFP/VNA/CVN