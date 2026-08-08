Gym : la Brésilienne Andrade décroche la meilleure note de l'année au saut

De retour à la suite d'une longue pause après avoir brillé aux JO-2024 à Paris, la gymnaste brésilienne Rebeca Andrade a obtenu vendredi 7 août la meilleure note de l'année au saut, lors de sa participation au championnat national à Brasilia.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La Brésilienne de 27 ans montre ainsi qu'elle est en forme en vue des Mondiaux d'octobre à Rotterdam (17-25 octobre), lors desquels elle pourrait assurer sa qualification pour les Jeux de Los Angeles en 2028. À Paris, elle avait décroché quatre médailles, dont l'or au sol devant l'Américaine Simone Biles.

Vendredi 7 août, au gymnase Nilson Nelson de Brasilia, Andrade a décroché une note de 14.800 au saut, l'agrès où elle a été sacrée championne olympique aux JO de Tokyo en 2021.

"Je suis très heureuse, très fière. J'ai fait un bon saut et ça me donne plus de force pour essayer de m'améliorer toujours davantage", a déclaré la star brésilienne dans une vidéo publiée par Flamengo, son club à Rio de Janeiro.

Plus grande médaillée olympique de l'histoire du Brésil avec six podiums au total (deux médailles d'or, trois d'argent et une de bronze), Rebeca Andrade a fait une pause de 22 mois après les Jeux de Paris pour prendre soin de sa santé, aussi bien physique que mentale.

Elle a repris les compétitions officielles en juin, décrochant l'or au saut au championnat pan-américain de Rio.

AFP/VNA/CVN