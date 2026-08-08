Le ballon de la "main de Dieu" aux enchères, estimé à plus de 10 millions de dollars

Le ballon avec lequel Diego Maradona a marqué, notamment de la main, lors de la victoire d'anthologie de l'Argentine sur l'Angleterre au Mondial-1986 pourrait être vendu pour plus de 10 millions de dollars aux enchères fin août aux États-Unis.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La vente organisée par la maison américaine Heritage Auctions, à l'origine de cette estimation, se tiendra du 21 au 23 août, avec une mise à prix de 2,5 millions de dollars.

"Je pense que c'est le ballon le plus emblématique de l'histoire du football" et "le marché des objets de collection sportifs d'exception a fortement cru" ces dernières années, a expliqué à l'AFP Dan Imler, vice-président de la division sports de Heritage Auctions.

En 2022, le maillot porté par la star argentine lors de ce quart de finale remporté 2-1 par son équipe le 22 juin 1986 à Mexico a été vendu au prix record de 9,3 millions de dollars.

Le ballon, lui, a été proposé aux enchères en 2022 puis en 2023, les offres atteignant à chaque fois près de 2 millions. Cette rencontre, lourde de symboles quatre ans après le conflit des Malouines entre les deux pays, a grandement contribué à écrire la légende contrastée de Maradona, mort en novembre 2020 à l'âge de 60 ans.

À la 51e minute, le capitaine argentin a marqué en s'aidant de la main de manière évidente, ironisant après le match en parlant de "la main de Dieu". Seulement quatre minutes plus tard, "El Pibe de Oro" inscrivait un but d'anthologie, partant de son camp et éliminant quatre joueurs puis le gardien anglais. Son équipe a ensuite remporté la Coupe du monde.

Heritage Auctions explique sur son site internet que l'arbitre, le Tunisien Ali Bennaceur, indique dans une lettre datée de 2023 avoir récupéré le seul ballon utilisé pendant le match, l'avoir fait signer par ses adjoints et conservé pendant plus de trente ans.

La maison d'enchères ajoute l'avoir fait authentifier par deux sociétés spécialisées dans les objets de collection sportifs, notamment sur la base de photos.

AFP/VNA/CVN