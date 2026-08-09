WTA 1000 : Sabalenka et Pegula éliminées à Toronto, Swiatek en quarts

Le WTA 1000 de Toronto a perdu deux de ses trois premières têtes de série samedi 8 août avec les éliminations de la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.1 mondiale, et de l'Américaine Jessica Pegula (3 e ), championne du tournoi canadien en 2023 et 2024.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La Polonaise Iga Swiatek (8e) s'est elle qualifiée pour les quarts de finale du tournoi après sa victoire face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (11e) 3-6, 6-1, 6-2.

Sabalenka a été battue par la Russe Ekaterina Alexandrova (19e), tête de série N.16, 7-6 (7-3), 4-6, 6-4, en deux heures et 31 minutes.

Sabalenka, qui tentera de remporter son troisième titre consécutif à l'US Open le mois prochain, abordait cette rencontre avec un bilan de 5 victoires pour 4 défaites face à Alexandrova.

La tête de série N.1 a breaké d'entrée de jeu pour prendre une avance de 2-0, mais a perdu les quatre jeux suivants avant de revenir à égalité. Alexandrova a ensuite dominé le tie-break en remportant cinq des six derniers points.

Alexandrova a envoyé un coup droit trop long, concédant ainsi un break et donnant à Sabalenka une avance de 4-3 dans le deuxième set. Sabalenka a conservé son service à deux reprises pour remporter le set.

Dans la troisième manche, Sabalenka a trouvé le filet avec un coup droit, concédant un break et offrant une avance de 3-1 à Alexandrova, qui a fini par s'imposer.

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"J'ai simplement essayé de jouer chaque point comme si c'était le dernier", a soufflé la Russe de 31 ans.

"J'essayais de prendre le plus de risques possible, car j'avais l'impression que c'était le seul moyen de me créer des occasions", a-t-elle ajouté.

En quarts de finale, Alexandrova affrontera soit l'Américaine Amanda Anisimova (10e), soit l'Ukrainienne Elina Svitolina (9e).

"Dans une autre dynamique"

Plus tôt dans la journée, Pegula a connu le même sort que Sabalenka, éliminée elle aussi par une Russe, Diana Shnaider (17e), sur le score de 6-3, 6-3.

Shnaider, demi-finaliste à Roland-Garros cette année, a dû composer avec des conditions venteuses, mais porte son bilan en carrière à trois victoires pour trois défaites face au top 5 mondial.

"J'ai l'impression d'avoir été très à l'aise cette semaine, tant en défense que pour placer des coups gagnants", a déclaré la gauchère de 22 ans, qui retrouvera en quarts Swiatek.

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Alors qu'elle s'était inclinée face à Kostyuk en huitièmes de finale à Roland-Garros il y a deux mois, Swiatek semblait plus en contrôle cette fois-ci, en particulier dans les deux derniers sets, où elle a réussi à renverser la situation.

"Je suis clairement dans une autre dynamique. J'ai l'impression de pouvoir jouer mon jeu. Je n'avais pas vraiment pu le faire à Roland-Garros", a souligné l'ancienne numéro un mondiale.

"Jusqu'à la fin, j'étais assez confiante dans mon plan de jeu et dans mes points forts" a-t-elle ajouté, sauvant neuf balles de break au cours des deux derniers sets sans perdre son service.

Swiatek a remporté son unique match contre Shnaider l'année dernière en trois sets sur la terre battue de Madrid.

AFP/VNA/CVN