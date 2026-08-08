Euro de natation : Olivier et Fontaine offrent aux Bleus deux médailles en eau libre

Les Bleus ont remporté leurs deux premières médailles dans les épreuves d'eau libre des Championnats d'Europe de natation, grâce à Marc-Antoine Olivier et Logan Fontaine, respectivement en argent et en bronze au 3 km knock-out, vendredi 7 août dans la Seine à Paris.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La course a été remportée par le Hongrois David Betlehem qui s'est échappé dans la dernière ligne droite, empruntant une autre trajectoire que le reste du peloton.

Sous le célèbre pont Bir-Hakeim, avec la Tour Eiffel en arrière-plan, les Français ont ensuite réussi à régler le sprint des poursuivants pour se hisser sur le podium à la photo-finish.

Ils ont ainsi offert ses premières médailles en eau libre à la délégation française, les 2e et 3e au total dans ces championnats d'Europe après l'argent obtenu par le plongeur Jules Bouyer au tremplin à 3 m mercredi 5 août.

"La médaille, c'est pour ma compagne et mon petit bébé. Ils ont fait énormément pour que je sois là aujourd'hui avec le maximum de ce qu'on pouvait faire cette année en termes d'entraînement et de forme", a réagi Marc-Antoine Olivier, qui compte désormais onze médailles européennes à son palmarès.

Delacroix contente... et frustrée

Arrivé en béquilles en raison d'une blessure à un talon subie mercredi 5 août, Logan Fontaine a tout de même réussi à arracher le bronze, une belle récompense après une année compliquée.

"Il y a eu beaucoup de fatigue accumulée et des petits problèmes perso qui ont fait que ça a ruminé un peu tout au long de la saison", a-t-il expliqué. Donc "cette médaille représente un peu un sauvetage d'une saison difficile". "Franchement si on me l'avait annoncé avant, je n'y aurais pas cru !".

Photo : AFP/VNA/CVN

La course de 3 km knock-out, nouveau format qui se veut plus dynamique, se déroule en trois temps. Les nageurs s'élancent d'abord pour 1,5 km, les vingt meilleurs sont ensuite qualifiés pour une deuxième course d'un kilomètre, puis les dix meilleurs se disputent la victoire sur 500 m.

Chez les femmes, la médaille n'est pas passée loin pour Inès Delacroix, qui a terminé au pied du podium. "Je suis contente, c'est une très belle course, mais c'est aussi une frustration", a reconnu la nageuse de 23 ans, qui dispute ses premiers Championnats d'Europe. "Ça se joue sur la ligne droite, je me suis très mal placée, du coup je ne suis pas dans les pieds correctement".

"On monte en puissance"

L'Allemande Isabel Gose, triple médaillée mondiale en bassin, s'est imposée devant la Hongroise Bettina Fabian et l'Italienne Ginevra Taddeucci.

"Devant, c'est des filles qui sont très fortes, je n'ai pas à rougir. C'est très bien, mais c'est sûr que chez nous, j'aurais bien aimé avoir ma médaille moi aussi et ma photo sous la Tour Eiffel", a-t-elle admis.

Les Bleus avaient mal démarré la semaine en échouant à décrocher un seul podium lors des deux premières journées de compétition dans la Seine mais se rattrapent avec ces deux médailles du jour.

"On n'a pas fait un très bon début de championnat. Mais quand on a vu qu'on était aux avant-postes et qu'on pouvait jouer quelque chose, je pense que ça nous a donné une énergie supplémentaire", a estimé Marc-Antoine Olivier.

Ils arrivent ainsi dans de meilleures conditions pour le relais programmé samedi matin 8 août et qui conclut les épreuves en eau libre.

"On monte en puissance. Je pense que ça va faire du bien aussi pour l'équipe d'avoir cette énergie-là. Les membres du relais vont vouloir aussi avoir une médaille autour du cou. Donc, on va donner le maximum !", a affirmé le nageur de 30 ans.

Ils auront toutefois un sacré défi à relever face à l'Allemagne, la Hongrie et l'Italie qui ont dominé la compétition jusqu'à présent.

AFP/VNA/CVN