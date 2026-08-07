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|Aryna Sabalenka au service lors de son match du troisième tour du WTA 1000 du Canada contre Zhang Shuai, le 6 août à Toronto.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Sabalenka, tenante du titre à l'US Open qui clôturera la tournée estivale américaine sur dur (30 août-13 septembre), n'a perdu que 7 points sur sa première balle de servie de toute la partie et a bouclé le match en 76 minutes.
La Bélarusse de 28 ans, qui a remporté trois titres cette années mais aucun du Grand Chelem, a mis un peu de temps à se régler sur ses jeux de retour.
"J'essayais d'entrer dans le court mais ensuite, je reculais et je n'arrivais à rien. Et puis, j'ai commencé à mieux me déplacer et à trouver mon rythme jusqu'à ce que tout se mette à fonctionner", a commenté Sabalenka.
Elle affrontera au prochain tour la Russe Ekaterina Alexandrova (19e) qui a éliminé l'Australienne Talia Gibson (74e) 5-7, 6-1, 6-3.
De son côté, Pegula n'a mis que 68 minutes pour écarter l'Ouzbèke Kamilla Rakhimova (83e) 6-4, 6-0 et affrontera la Russe Diana Shnaider (17e), vainqueur de sa compatriote Anna Kalinskaya (21e) 6-3, 6-3.
Swiatek a été encore plus expéditive face à la Suissesse Viktorija Golubic (51e) qu'elle a balayée 6-2, 6-1 en 66 minutes en ne perdant que 14 points sur son service.
"La journée a été bonne, sans aucun doute, a commenté la Polonaise. Je suis très contente de mon niveau de jeu".
"Son slice ne m'a pas perturbée, ce qui fait que les changements de rythme ne m'ont pas vraiment dérangée. Comme je contrôlais les échanges, j'ai pu choisir les bons moments pour attaquer", a-t-elle ajouté.
Pour une place en quarts de finale, elle affrontera l'Ukrainienne Marta Kostyuk (11e) qui a tranquillement écarté l'Américaine Madison Keys (23e) 6-3, 6-1.
AFP/VNA/CVN