Wimbledon : Swiatek et Rybakina déjà dehors, Zverev tranquille

Une journée compliquée pour les têtes de série : la tenante du titre Iga Swiatek, la finaliste sortante Amanda Anisimova (6 e ) et la N°2 mondiale Elena Rybakina, lauréate en 2022, ont pris la porte dès le troisième tour samedi 4 juillet sur le gazon londonien.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les favoris dans le tableau masculin ont, à l'inverse, confirmé leur statut à l'image du récent vainqueur de Roland-Garros Alexander Zverev et du N°5 mondial Alex De Minaur.

Les larmes d'Eala

Battue en quarts de finale à l'Open d'Australie en janvier et en huitièmes à Roland-Garros le mois dernier, Swiatek, toujours en quête d'un trophée en 2026, n'était plus sortie si tôt d'un Majeur depuis son élimination à Wimbledon en 2024.

Sur le Centre-Court, la Polonaise de 25 ans a été cueillie 7-6 (11/9), 6-2 par la jeune philippine Alexandra Eala (21 ans, 32e), qui n'avait jamais passé un tour à Wimbledon en deux participations.

"Je suis en deuxième semaine d'un Grand Chelem, c'est incroyable", s'est réjouie Eala, en larmes sur le court, elle qui n'avait jamais dépassé le deuxième tour d'un Majeur.

Le premier set a été riche en rebondissements pendant 1h24. Iga Swiatek a breaké la première avant de perdre son avance dans la foulée, puis la Philippine a pris les devants et s’est procuré une balle de set à 5 jeux à 4.

La Polonaise de 25 ans l'a écarté et poussé jusqu'au tie-break. Swiatek a eu deux balles de set mais c'est finalement Eala qui a arraché la première manche sur deux fautes directes de la Polonaise (44 au total), trop brouillonne dans le jeu.

Et puis plus rien. "Je voulais être présente dans le deuxième set. J'ai commis quelques fautes directes au début. Puis j'ai eu l'impression qu’elle servait de plus en plus lentement, et c'est devenu de plus en plus difficile pour moi de retourner ses services", a commenté Swiatek.

L'exploit de Mertens

Etrillée 6-0, 6-0 par Swiatek en finale l'an dernier, l'Américaine Amanda Anisimova a été renversée 3-6, 6-2, 6-3 par sa compatriote Madison Keys (22e), lauréate à Melbourne en 2025.

Sur le Court N°1, la Belge Elise Mertens (27e) a surclassé Elena Rybakina 7-6 (7/4), 6-1, douchant provisoirement les espoirs de la N°2 mondiale de prendre la tête du classement de la WTA.

Couronnée à Wimbledon en 2022 mais éliminée au même stade de la compétition l'an dernier, la Kazakhstanaise de 27 ans pouvait en cas de bon parcours sur le gazon londonien s'installer pour la première fois au sommet du classement mondial et supplanter la Bélarusse Aryna Sabalenka, N°1 mondiale depuis l'automne 2024.

Une des grosses serveuses du circuit, la Kazakhstanaise a cette fois eu beaucoup de mal à engager face à Mertens, ne passant que 42% de premières balles et commettant six doubles fautes dont une fatale qui a permis à la Belge de prendre le large dans le tie-break du premier set.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le premier set était assez serré. Je n'ai pas réussi à élever mon niveau. J'ai quasiment donné ce set", a pesté Rybakina en conférence de presse.

Elle a ensuite complètement disparu dans le deuxième et craqué sur la troisième balle de match de la Belge en 1h36 sur le Court N°1, lui offrant "l'une des plus belles victoires de sa carrière".

A noter par ailleurs le retour compliqué de la légende Serena Williams à 44 ans : éliminée en simple mardi près de quatre ans après son dernier match, l'ex-N°1 mondiale a annoncé son forfait pour le tournoi en double, auquel elle devait participer avec sa soeur Venus, en raison d'une blessure au genou.

Zverev et De Minaur assurent

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Dans le tableau masculin, le troisième tour a été plutôt serein pour Alexander Zverev, toujours sur son petit nuage plus d'un mois après son premier titre en Grand Chelem décroché à Roland-Garros à 29 ans.

Il a égalé son meilleur parcours à Londres en dominant 6-2, 7-6 (7/4), 6-4 samedi 4 juillet face à l'Américain Marcos Giron (92e), grâce à un service létal (17 aces).

En première rotation sur le court N°3, l'Australien Alex De Minaur (5e), finaliste à l'ATP 250 de Bois-le-Duc (Pays-Bas) a cédé une manche mais s'est imposé 6-2, 5-7, 6-2, 6-4 face à l'Américain Zachary Svajda (66e).

AFP/VNA/CVN