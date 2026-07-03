Wimbledon : Rybakina, Swiatek et Zverev foncent au troisième tour, Anisimova accrochée

Journée tranquille pour les cadors à Wimbledon : la N o 2 mondiale Elena Rybakina, la tenante du titre Iga Swiatek, le N o 3 mondial Alexander Zverev et l'outsider américain Taylor Fritz (7 e ) n'ont pas perdu de temps sur le gazon londonien jeudi 2 juillet au deuxième tour.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La finaliste sortante Amanda Anisimova (6e) s'est qualifiée plus laborieusement contre sa compatriote américaine Sofia Kenin, tandis que les récents demi-finalistes de Roland-Garros Diana Shnaider (15e) et Jakub Mensik (18e) ont disparu dès le deuxième tour.

Rybakina monte en puissance

En position de rafler pour la première fois la place de No1 mondiale à 27 ans, Elena Rybakina monte en régime.

La dauphine d'Aryna Sabalenka a balayé 6-1, 6-2 l'Américaine Caty McNally (50e), deux jours après s'être fait beaucoup plus peur contre la Française Loïs Boisson (154e), qui l'avait poussée au set décisif et menée d'un break avant de s'incliner.

"Je me suis sans aucun doute améliorée depuis mon premier match", s'est réjouie la Kazakhstanaise, sacrée à Wimbledon en 2022 et à l'Open d'Australie en début d'année.

"J'ai fait moins de fautes directes, je dois encore travailler sur mon service mais dans l'ensemble, ce n'était pas mal", a commenté la No2 mondiale, qui affrontera la Belge Elise Mertens (27e) pour une place en huitièmes de finale.

Plus tôt dans la journée, la tenante du titre Iga Swiatek (3e) s'était elle aussi rassurée en s'imposant 6-1, 6-3 contre l'ex-No1 mondiale Karolina Pliskova (73e) après une entrée en lice poussive mardi contre l'Américaine Taylor Townsend (81e).

Là où elle avait vécu le premier tour comme "un spectacle que tout le monde voulait voir", la Polonaise a eu l'impression de passer "une journée normale au bureau" au deuxième.

Hormis une petite frayeur en début de deuxième set quand Pliskova a breaké pour mener 2-0, Swiatek a maîtrisé son sujet et affrontera au prochain tour la Philippine Alexandra Eala (31e), première joueuse de son pays à aller aussi loin en Grand Chelem.

"Elle a un jeu piégeux", s'est méfiée Swiatek, battue sur dur par la gauchère au Masters 1000 de Miami avant de prendre sa revanche sur terre battue à Madrid en 2025.

"Ca sera un bon test pour moi, car elle ne te donne pas beaucoup de rythme, je devrai me préparer à différents types de frappes" de sa part, a conclu la Varsovienne.

Sa victime en finale de l'édition 2025, l'Américaine Amanda Anisimova, a bien plus souffert jeudi et même dû remonter un break de retard dans la dernière manche pour s'inviter au troisième tour.

La 6e mondiale a fini par s'imposer au super-tie-break contre la lauréate de l'Open d'Australie 2020 Sofia Kenin (105e), finalement vaincue 6-2, 4-6, 7-6 (10/3).

Elle défiera au troisième tour une autre Américaine qui a triomphé à Melbourne (en 2025), Madison Keys (22e).

Fin de parcours en revanche pour la récente demi-finaliste de Roland-Garros Diana Shnaider (15e) : la Russe s'est inclinée 6-4, 4-6, 6-2 contre sa compatriote Liudmila Samsonova (41e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Zverev facile, Dimitrov sort Mensik

Opposé au Français Valentin Royer sur le court No1, le récent vainqueur de Roland-Garros Alexander Zverev s'est imposé 6-1, 6-3, 7-6 (7/3) et n'est plus qu'à une victoire d'égaler son meilleur parcours à Wimbledon.

"C'était un bon match", a sobrement commenté le Hambourgeois. "J'étais moins concentré durant un jeu du troisième set", ce qui a permis à Royer de débreaker, "mais en dehors de ça c'était une prestation solide", s'est-il satisfait.

Nettement plus adepte du gazon que l'Allemand et demi-finaliste sortant à Wimbledon, l'Américain Taylor Fritz (7e) s'est imposé 6-2, 6-2, 7-5 contre son compatriote Patrick Kypson (113e) et affrontera au troisième tour l'Italien Lorenzo Sonego (69e).

En fin de soirée, le Bulgare Grigor Dimitrov (146e) a éliminé le Tchèque Jakub Mensik (18e).

Un an après un abandon en forme de crève-coeur à Wimbledon alors qu'il menait deux sets à zéro contre Jannik Sinner, l'ex-No3 mondial jouera au troisième tour contre un autre ancien membre du top 10 guère épargné par les blessures, l'Italien Matteo Berrettini (51e).

Finaliste du tournoi en 2021, Berrettini a vaincu le No1 français Arthur Fils (24e) 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.

AFP/VNA/CVN