Angleterre : le milieu brésilien Bruno Guimaraes rejoint Arsenal

Arsenal a officialisé samedi 8 août le recrutement du milieu de terrain international brésilien Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle, pour un contrat de quatre ans plus un en option.

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Photo : AFP/VNA/CVN





D'après les médias anglais, le club champion d'Angleterre a déboursé 75 millions de livres (87 millions d'euros) pour s'attacher les services du Brésilien de 28 ans, auteur de quatre passes décisives lors du Mondial-2026.

"Bruno est un joueur avec un excellent état d'esprit et d'une grande qualité, qui apportera un leadership fort à notre effectif", a déclaré samedi 8 août le directeur sportif d'Arsenal, Andrea Berta.

"Nous renforçons encore un peu plus le cœur de notre équipe", a ajouté Berta lors de la présentation du joueur, qui "peut évoluer comme milieu défensif et comme joueur box-to-box". Il rejoint un entre-jeu déjà très fourni, de Declan Rice à Martin Odegaard en passant par Martin Zubimendi.

"Cette décision est très difficile, car Newcastle compte énormément pour moi, mais je voulais vivre quelque chose de nouveau", a avoué Guimaraes, qui a mené les Magpies à leur premier trophée depuis 70 ans en remportant la Coupe de la Ligue en 2025.

Newcastle perd ainsi son capitaine, après la démission de son entraîneur Eddie Howe la semaine dernière, et a connu plusieurs autres départs majeurs depuis un an: le buteur Alexander Isak, l'ailier gauche Anthony Gordon et le milieu de terrain Sandro Tonali.

"Après avoir disputé deux Coupes du monde, j'en suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai besoin d'un défi comme celui-ci. Je veux gagner des trophées, je veux marquer l’histoire et je pense que je suis au bon endroit pour y parvenir", a encore dit le natif de Rio, également passé par l'Atletico Paranaense au Brésil (2017-2020) et par Lyon (2020-2022).

AFP/VNA/CVN