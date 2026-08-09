Tour de France : Vollering domine Niewiadoma à Nice et endosse le maillot jaune

La Néerlandaise Demi Vollering s'est emparée du maillot jaune, à la veille de l'arrivée du Tour de France, en remportant samedi 8 août la 8 e étape à Nice, faisant craquer la Polonaise Kasia Niewiadoma qu'elle devance désormais de 8 secondes au classement général.

>> Tour de France : les tenues des coureuses contrôlées avant le chrono

>> Tour Femmes : Vollering gagne, Reusser assure, Ferrand-Prévot s'écroule

>> Tour de France femmes : Kim Le Court remporte la 6e étape, Marlen Reusser reste maillot jaune

>> Tour de France 2026 : la Polonaise Niewiadoma triomphe au Ventoux et s'empare du maillot jaune

Photo : AFP/VNA/CVN

La leader de la formation FDJ United-Suez s'est imposée en solitaire avec 17 secondes d'avance sur l'Italienne Elisa Longo-Borghini et Niewiadoma, qu'elle a attaquées à six kilomètres de la ligne tracée sur la promenade des Anglais.

Troisième du classement, la Suissesse Marlen Reusser, 12e de l'étape, n'a pas pu suivre les meilleures dans le final et compte désormais 1:12 de retard sur la nouvelle maillot jaune.

Pour la championne d'Europe, qui a engrangé les 10 secondes de bonification promises à la gagnante, il s'agit du deuxième succès dans cette Grande Boucle, après celui décroché mercredi à Belleville-en-Beaujolais.

Dominée par Niewiadoma vendredi dans l'ascension du mont Ventoux, la Néerlandaise de 29 ans, 2e du général samedi matin, concédait 15 secondes au départ de l'étape à sa rivale de la formation Canyon//SRAM.

Elle a mis à profit une fin d'étape accidentée pour renverser le classement grâce à deux démarrages, à 6,2 kilomètres de l'arrivée puis 400 mètres plus loin, après avoir été mise sur orbite par sa coéquipière française Célia Géry.

Lauréate de l'édition 2025 dès sa première participation, la Française Pauline Ferrand-Prévot, malade, n'a elle pas pris le départ de l'étape.

Au moment de son abandon, la Rémoise occupait la 14e place du classement général à près d'un quart d'heure du maillot jaune.

Dimanche la dernière étape promet d'être animée, compte tenu des faibles écarts au classement mais aussi au vu du tracé proposé aux concurrentes: 99 kilomètres autour de Nice avec le col d'Eze (6 km à 7,6%) à gravir à quatre reprises.

AFP/VNA/CVN