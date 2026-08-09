MotoGP : "Confiant" et dominateur, Martin favori à Silverstone

Affichant sa grande " confiance ", le pilote espagnol de MotoGP Jorge Martin (Aprilia) sera l'homme à battre au Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche 9 août, après avoir dominé les qualifications et remporté de belle manière la course sprint samedi à Silverstone.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le jeune homme souriant de 28 ans à l'épaisse chevelure noire, qui faisait mine de s'étonner depuis vendredi d'être le plus rapide sur ce circuit mythique au Nord-Ouest de Londres, est en train de conforter sa place de leader au Championnat du monde.

Il a déjà été couronné en MotoGP en 2024 mais a vécu une très mauvaise saison l'an dernier.

Devant quelques journalistes en zone mixte samedi soir, le "Martinator", qui a rejoint Aprilia en 2025, s'est réjoui d'avoir "retrouvé ses sensations et sa vitesse".

"J'ai confiance dans mon équipe et j'ai confiance en moi", a-t-il lancé, se félicitant aussi d'avoir le mieux géré l'usure de son pneu arrière tendre, par rapport à nombre de ses concurrents.

Il a toutefois prévenu que la course longue de 20 tours (118 km) du Grand Prix dimanche serait "une autre histoire avec le pneu médium", même s'il y aura "une belle opportunité" à saisir.

Jorge Martin a battu lors des qualifications samedi midi le record absolu du meilleur tour en piste à Silverstone (5,9 km) en 1 minute 56 secondes et 160 millièmes, sécurisant sa pole position sur la grille de départ pour le sprint et le GP. Sa vitesse en ligne droite a flirté avec les 330 km/h.

Sur le sprint (59 km), Martin a devancé le Japonais Ai Ogura au guidon d'une autre moto Aprilia de l'écurie privée Trackhouse à 1 seconde et 530 millièmes, et son coéquipier italien Marco Bezzecchi sur la deuxième Aprilia officielle.

Ogura, pas forcément à l'aise sur le tracé très rapide et ultra technique de l'immense site de Silverstone, s'est dit toutefois satisfait de sa deuxième place, même si il a assuré ne "pas savoir" pourquoi son "pneu arrière tendre" s'usait aussi rapidement.

L'unique Japonais du plateau en MotoGP, où dominent les Italiens et les Espagnols, discret et modeste devant la presse, a dit s'attendre dimanche 9 août "au même genre de course qu'aujourd'hui (samedi)".

Bezzecchi "essaiera de survivre"

Le troisième du sprint, le tempétueux Bezzecchi qui se remet d'une double opération à la clavicule et au genou après sa lourde chute en Allemagne en juillet, a confié qu'il continuait de "souffrir (...) dans toute la partie gauche de (son) corps".

Dimanche, "j'essaierai de survivre", a-t-il lâché dans un sourire, alors qu'il n'est que cinquième sur la grille de départ.

Au classement provisoire du championnat du monde, Martin réalise la bonne opération en creusant un peu l'écart avec Ogura.

Bezzecchi ravit la troisième place provisoire au champion du monde en titre, l'Espagnol Marc Marquez (Ducati officielle) seulement neuvième du sprint, tandis que l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) reste cinquième au championnat. La même position qu'il a arrachée au sprint.

Quant à l'Espagnol Raul Fernandez, sur l'autre Aprilia de Trackhouse, il partira deuxième dimanche, mais il a chuté samedi et abandonné le sprint. Le plus jeune des frères Marquez, Alex, a fini quatrième au guidon de sa Ducati de l'équipe Gresini.

Pour l'unique Français en piste, le Niçois Fabio Quartararo, les courses se suivent et se ressemblent: il a terminé 14e à plus de 15 secondes du leader Martin.

Le champion du monde de MotoGP en 2021 a répété avec sincérité qu'il était "mal" sur sa moto Yamaha, alors qu'il sera chez Honda en 2027.

AFP/VNA/CVN