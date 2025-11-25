Wall Street termine en nette hausse, espère une baisse des taux de la Fed

La Bourse de New York a terminé en franche hausse lundi 24 novembre, poussée par les espoirs d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed), sur fond d'appétit retrouvé pour certaines valeurs de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a gagné 2,69%, l'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,55% et le Dow Jones a pris 0,44%.

"Le marché reconsidère la possibilité d'une baisse des taux en décembre, c'est ce qui lui a donné de l'élan aujourd'hui", résume auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Lundi 24 novembre, le gouverneur de la Fed Christopher Waller s'est montré favorable à une nouvelle réduction des taux avant la fin de l'année, exprimant des inquiétudes quant à un marché du travail "toujours fragile".

Des propos qui s'ajoutent à ceux du président de la Fed de New York, John Williams, qui a déclaré vendredi 22 novembre "continue(r) de voir de la marge pour un nouvel ajustement à court terme" des taux directeurs.

Les investisseurs anticipent désormais majoritairement une baisse d'un quart de point à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, les 9 et 10 décembre, selon l'outil de veille CME FedWatch. Ils étaient une minorité la semaine passée.

Une politique d'assouplissement monétaire est de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises, d'où l'optimisme de Wall Street.

En parallèle, plusieurs indicateurs, dont la publication avait été suspendue pendant la période de paralysie budgétaire ("shutdown"), doivent paraître dans la semaine.

Parmi eux, les ventes au détail de septembre et l'indice des prix à la production (PPI) pour le même mois sont attendus mardi 25 novembre.

Ces chiffres sont "un peu dépassés", mais ils "auront assurément un impact sur la prise de décision de la Fed en décembre", assure Patrick O'Hare.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait à 4,03% vers 21h10 GMT, contre 4,06% vendredi 22 novembre en clôture.

Côté entreprises, "on observe des gains importants sur certaines actions à très forte capitalisation (...) notamment Alphabet", la maison mère de Google, note Patrick O'Hare.

Le titre Alphabet a atteint un record en clôture (+6,31% à 318,58 dollars) "grâce à l'accueil favorable réservé à son modèle d'IA générative Gemini 3", note l'analyste.

Selon M. O'Hare, cela "permet de renouer avec l'idée selon laquelle le secteur de l'IA a encore de beaux jours devant lui" après avoir été mis à mal ces dernières semaines à cause d'inquiétudes grandissantes sur les valorisations faramineuses de certains titres.

D'autres grands noms de la tech américaine ont profité de cet envol, à l'instar de Broadcom (+11,10%) ou de Tesla (+6,82%).

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a franchement reculé (-5,54% à 44,99 dollars) après que des essais ont montré l'absence d'effet du sémaglutide, molécule à la base de ses traitements anti-obésité, dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.

Les volumes d'échanges ont été plus faibles que d'habitude, du fait d'une semaine tronquée par un jour férié (Thanksgiving) jeudi 27 novembre. La séance de vendredi 28 novembre sera quant à elle amputée de trois heures.

