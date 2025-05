Trois fruits vietnamiens se classent parmi les meilleurs d’Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Parmi eux, les noix de coco de Bên Tre ont obtenu la plus haute distinction, se classant cinquième.

La province de Bên Tre, dans le Delta du Mékong, est connue comme la capitale de la noix de coco. Les cocotiers occupent une place particulière dans la vie culturelle et le développement économique de la province, souligne TasteAtlas.

Grâce à l’eau salée et à la boue argileuse, fertile et riche, les noix de coco y poussent dans d’excellentes conditions et leur rendement est supérieur à celui des autres régions, explique le site web

Les coques épaisses de noix de coco contiennent davantage de matière organique, une eau de coco plus sucrée et une chair plus grasse. L’huile de coco représente 65% de la composition des noix de coco de Bên Tre. Ce fruit est utilisé dans de nombreux produits, des boissons et aliments aux ustensiles ménagers, explique-t-il.

Les mangues de Hoa Lôc, classées huitièmes, sont considérées comme la variété de mangues la plus célèbre de la province de Tiên Giang, dans le Delta du Mékong. La Elles sont principalement consommée fraîches ou utilisées dans les salades de fruits.

Photo : VNA/CVN

De forme allongée et à la peau jaune vif à pleine maturité, elles sont appréciées pour leur chair jaune ferme, onctueuse et pauvre en fibres, leur arôme parfumé et leur saveur exceptionnellement sucrée, décrit

Le fruit du dragon de Phan Thiêt occupe la 10e position grâce à sa belle couleur et sa saveur pure et sucrée. Cultivé à l’origine pour les offrandes ancestrales, ce fruit a rapidement démontré son potentiel économique.

Photo : CTV/CVN

Aujourd’hui, les plantations de fruits du dragon couvrent des milliers d’hectares. Presque tous les propriétaires de plantations proposent aux visiteurs une visite des plantations et leur servent du fruit du dragon avec une tasse de thé, constate TasteAtlas.

De nombreux restaurants de la région proposent des menus à base de fruits du dragon, composés d’entrées, de plats principaux, d’accompagnements, de boissons et de desserts, ajoute-t-il.

VNA/CVN