Voyage sur les traces du président Hô Chi Minh, fondateur de l’amitié Vietnam - Russie

Une exposition intitulée "Le président Hô Chi Minh, fondateur de l’amitié Vietnam - Russie" a été inaugurée le 10 septembre à l’Institut Hô Chi Minh de Saint-Pétersbourg, en Russie.

>> Le Vietnam mise sur son partenariat avec la Russie

>> Les présidents Luong Cuong et Vladimir Poutine plaident pour des liens accrus

>> Coopération éducative : le Vietnam participe à la Faculté Russie - Asie

Photo : Site des vestiges du président Hô Chi Minh/CVN

L’exposition, co-organisée par le Site des vestiges du président Hô Chi Minh dans la zone du Palais présidentiel et l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, coïncide avec des événements marquants dans les relations bilatérales, notamment le 75e anniversaire des relations diplomatiques, le 80e anniversaire de la Révolution d’août et de la Fête nationale du Vietnam, le 102e anniversaire de l’arrivée du président Hô Chi Minh à Petrograd (aujourd’hui Saint-Pétersbourg), le 15e anniversaire de la fondation de l’Institut Hô Chi Minh, seul institut de recherche étranger consacré au défunt président, et une décennie de coopération entre l’Université et le Site des reliques de Hô Chi Minh.

Lors de l’inauguration, la directrice du Site des vestiges du président Hô Chi Minh, Lê Thi Phuong, a souligné que le président Hô Chi Minh, héros vietnamien de la libération nationale et grand homme de culture, avait consacré sa vie à la lutte pour l’indépendance et la paix. Durant son parcours révolutionnaire, il a entretenu des liens étroits avec l’ex-Union soviétique (aujourd’hui la Russie), affirmant que la Révolution d’Octobre était une victoire non seulement pour les Russes, mais aussi pour les peuples opprimés du monde entier.

L’exposition présente près de 100 photos d’archives réparties en trois thèmes : Nguyên Ai Quôc en Russie, le président Hô Chi Minh et le peuple russe, et l’amitié entre le Vietnam et la Russie. Des documents illustrent ses premières activités au sein de l’Internationale communiste, ses rencontres avec des penseurs politiques et ses visites ultérieures en tant que président du Vietnam, ainsi que des images reflétant la solidarité entre les deux nations.

Le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut Hô Chi Minh, a souligné que l’exposition, transférée du Vietnam, apporte de nouvelles perspectives aux relations bilatérales, notamment grâce à des images actualisées de la célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Il a exprimé l’espoir de voir d’autres projets conjoints avec le Site des reliques, qui permettront de mettre à disposition du public des documents inédits.

De jeunes étudiants vietnamiens de Saint-Pétersbourg ont déclaré que l’exposition inspirait fierté et responsabilité de poursuivre la voie tracée par le président Hô Chi Minh.

Lors de leur séjour en Russie, une délégation du Site des reliques de Hô Chi Minh a rencontré Tatiana Ghermanovna, fille du cosmonaute soviétique German Titov, qui a été chaleureusement accueillie par le président Hô Chi Minh en 1962. Elle a remis à la délégation le livre de son père "700.000 km dans l’espace", qu’il avait autrefois offert au président Hô Chi Minh lors de sa visite au Vietnam en 1962.

VNA/CVN