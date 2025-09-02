Fête nationale

Le Vietnam mise sur son partenariat avec la Russie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, a reçu le 2 septembre à Hanoï Vladimir Yakushev, secrétaire du Conseil général du parti Russie unie et premier vice-président du Conseil de la Fédération, à l’occasion de sa participation aux célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

>> Célébration de la Journée de la culture vietnamienne à Oufa de Russie

>> Entretien en ligne entre des vice-Premiers ministres vietnamien et russe

Photo : VNA/CVN

Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a exprimé sa gratitude pour la présence de la délégation parlementaire russe de haut niveau aux célébrations, soulignant que cette participation témoignait de l’amitié sincère entre le Vietnam et la Russie, et traduisait l’estime que la Russie accorde aux réalisations historiques du peuple vietnamien dans la lutte pour l’indépendance et dans l’œuvre de développement national.

Il a affirmé que cette occasion constituait également un moment de reconnaissance envers le soutien précieux de la communauté internationale, en particulier celui du peuple soviétique d’hier et du peuple russe d’aujourd’hui.

Il a réitéré la volonté constante du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens de valoriser les relations d’amitié traditionnelle et de partenariat stratégique intégral avec la Russie, considérée comme l’un des partenaires les plus importants de la politique extérieure du Vietnam.

De son côté, Vladimir Yakushev a exprimé sa joie de se rendre au Vietnam. Il a félicité le Vietnam pour le succès des cérémonies du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, saluant le peuple vietnamien comme un exemple de lutte pour l’indépendance contre le colonialisme et d’autodétermination au XXe siècle.

Il a décrit le Vietnam comme un peuple résilient, pacifique, fidèle et dynamique, évoluant avec confiance dans un contexte mondial en mutation rapide.

Sur les relations bilatérales, les deux dirigeants parlementaires se sont réjouis des progrès remarquables enregistrés, notamment après la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Russie en mai 2025.

Ils ont souligné le renforcement du dialogue politique à travers des échanges de haut niveau, ainsi que les liens étroits entre le Parti communiste du Vietnam et le parti au pouvoir "Russie unie", qui s’apprêtent à signer un protocole d’accord approfondissant leur coopération.

La coopération économique, commerciale, en matière d’investissement, d’éducation, de culture et d’échanges interpersonnels a connu des avancées significatives. Plusieurs obstacles ont été levés, et les deux parties s’emploient à promouvoir activement des projets de coopération clés.

Sur le plan parlementaire, les deux parties ont noté avec satisfaction l’intensification des relations entre les deux organes législatifs, marquée par une multiplication des échanges bilatéraux, des visites de dirigeants parlementaires, ainsi que des liens plus étroits entre les Commissions spécialisées et les Groupes d’amitié parlementaire, dont les activités sont devenues plus efficaces et concrètes.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Khac Dinh, a présenté un rapport sur les principales initiatives de coopération entre les deux organes législatifs, leur coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux, ainsi que les orientations de coopération futures.

À cette occasion, le plus haut législateur Trân Thanh Mân a adressé une invitation officielle au président de la Douma d’État, V. Volodine, et à la présidente du Conseil de la Fédération, V. Matvienko, à effectuer une visite officielle au Vietnam dans un avenir proche.

VNA/CVN