Promotion de l’image du Vietnam à travers l’objectif des photographes

Le Département des beaux-arts, de la photographie et de l’exposition (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), en collaboration avec le Département de la culture et des sports de la ville de Huê, a organisé le 10 septembre la troisième édition de l’exposition photo intitulée "Le Vietnam à travers l’objectif des photographes internationaux".

L'événement s’inscrit dans le cadre du 3e Festival international de photographie du Vietnam - Huê 2025, en écho à l’Année nationale du tourisme.

Photo: VNA/CVN

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, l’exposition, qui se tient jusqu’au 20 septembre, constitue un événement artistique majeur visant à construire la "marque nationale" de la photographie vietnamienne, à promouvoir les belles images du pays et de ses habitants, ainsi qu’à renforcer les échanges et la coopération internationaux à travers la photographie. Elle contribue également à enrichir la collection photographique de Huê pour la promotion de la culture et du tourisme locaux, tout en valorisant les activités de l’Année nationale du tourisme à Huê en 2025.

Le comité d’organisation a reçu 6.076 œuvres de 415 auteurs originaires de 16 pays. Le jury artistique a sélectionné 200 œuvres de 133 photographes nationaux et étrangers, pour être exposées. Ces œuvres sont présentées autour de deux thèmes : "Le Vietnam à travers l’objectif des photographes internationaux" et "Huê - Ancienne capitale, nouvelles opportunités. Elles offrent un regard profond sur la vie, la culture, la nature, les habitants et le pays, contribuant ainsi à la promotion et au développement du tourisme vietnamien et de la ville de Huê, hôte de l’Année nationale du tourisme, auprès du public national et international.

À cette occasion, le comité d’organisation a décerné des prix aux 20 meilleures œuvres. Le photographe Lê Đình Hoàng, lauréat, a partagé qu’il avait beaucoup appris des photographes venus du monde entier grâce à ce programme. Pour lui, contribuer modestement à faire connaître la beauté culturelle et spirituelle de Huê à travers ses clichés est une grande joie ainsi qu’une responsabilité de fils de cette terre historique.

Il espère que ses œuvres offriront une vision à la fois familière et nouvelle de Huê : non seulement une ville ancienne et paisible, mais aussi une cité dynamique et en pleine transformation.

Du 23 au 29 mai 2025, un programme d’échanges et de prises de vues photographiques a réuni 30 artistes vietnamiens et internationaux à Huê, dont 5 photographes étrangers provenant d’Inde, Laos, Japon et Singapour. Ils ont capturé des milliers d’images remarquables illustrant les paysages, la vie, la culture, l’art et le patrimoine de la ville et de son architecture. De nombreuses photos issues de cette session ont été exposées et primées lors de cette troisième édition de l’exposition "Le Vietnam à travers l’objectif des photographes internationaux".

Le Festival international de photographie du Vietnam est un événement bisannuel de grande envergure, visant à promouvoir les images positives du Vietnam, à construire la marque nationale de la photographie et à renforcer la coopération internationale dans ce domaine.

Le vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Huê, Nguyên Thanh Binh, a indiqué que l’exposition non seulement offre une richesse artistique, mais sert également de pont culturel facilitant les échanges, l’inspiration créative et la coopération amicale entre le Vietnam et ses partenaires internationaux. Huê se dit toujours prête à accueillir artistes et amis étrangers pour collaborer, créer et contribuer au développement touristique, affirmant ainsi sa place comme centre culturel unique au Vietnam et dans la région.

VNA/CVN