Renforcer la diplomatie populaire à travers la présentation du film Mua do

Le soir du 9 septembre, à l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale (2/9/1945 - 2/9/2025), l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé la projection du film Mua do (Pluie rouge) à l’intention du Corps consulaire de la ville ainsi que des étudiants lao et cambodgiens qui y poursuivent leurs études.

Hô Xuân Lâm, vice-président et secrétaire général de l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la projection du film Mua do destinée au Corps consulaire et aux étudiants laotiens et cambodgiens vivant dans la ville vise à permettre aux amis internationaux de mieux comprendre le pays et le peuple vietnamiens, leur esprit indomptable, leur courage et leur aspiration à la paix durant la longue lutte pour l’indépendance et la réunification nationale. L’Union espère qu’à travers cet échange culturel cinématographique, les liens de solidarité et d’amitié entre la population de la ville et la communauté étrangère y résidant, y travaillant et y étudiant seront renforcés.

Le film est une œuvre cinématographique inspirée et romancée, consacrée à la guerre révolutionnaire à partir de l’épisode des 81 jours et nuits de combats héroïques de l’armée et du peuple vietnamiens lors de la défense de la Citadelle de Quang Tri en 1972. Le film rend hommage et exprime la gratitude envers les enfants du Vietnam qui ont consacré leur jeunesse à la Patrie, pour l’indépendance et l’unité nationale ; il reflète également l’aspiration du peuple vietnamien à la paix et à la réconciliation nationale.

À l’issue de la projection, le public a eu l’occasion d’échanger avec l’équipe du film Mua do.

Ariadne Feo Labrada, consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, a estimé que le film Mua do avait suscité de fortes émotions chez les spectateurs sur l’héroïsme révolutionnaire et sur une période de sacrifices héroïques mais terribles du peuple et de l’armée vietnamiens. Le film a permis aux spectateurs, notamment aux jeunes générations, de mieux comprendre la valeur de l’histoire ainsi que celle de la paix.

Adiguna Wijaya, consul général par intérim de la République d’Indonésie à Hô Chi Minh-Ville, a adressé ses remerciements au réalisateur, aux acteurs et à l’équipe du film pour avoir réalisé une œuvre cinématographique impressionnante sur une période historique du Vietnam.

Les représentants à Hô Chi Minh-Ville des consulats généraux de pays tels que la Russie, la Chine, le Bélarus et l’Inde ont également adressé leurs félicitations respectueuses à l’équipe du film, saluant la valeur artistique de l’œuvre ainsi que son message profondément humaniste. Bien qu’il traite de la guerre, le film met en avant l’amour, l’aspiration à la paix, à la réconciliation et à l’unité nationale, tout en délivrant un message aux générations d’aujourd’hui sur l’importance de la paix et la nécessité de la coopération entre les hommes, entre les nations, pour la paix et le développement prospère du monde.

Minh Thu/CVN