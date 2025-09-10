Hô Chi Minh-Ville

Exposition de peintures laquées "Renaissance"

Pour la première fois, le peintre Hùng Rô organise une exposition d’art autour de la peinture laquée intitulée "Renaissance", présentant au public et aux amateurs d’art 19 œuvres réalisées avec la technique de la laque, explorant les thèmes de la nature et de la spiritualité. Cette exposition marque un nouveau tournant dans sa carrière artistique.

Le point culminant de l’exposition est l’œuvre Le Phénix de Feu, symbole de la transformation de la souffrance en sagesse, de "l’autoconsommation par le feu" pour renaître sous une nouvelle forme. Une métaphore qui reflète également le parcours artistique de Hùng Rô lui-même.

Par un style abstrait, l’artiste conduit le spectateur dans un espace méditatif, silencieux mais empreint d’onirisme et de mystère, tout en restant simple et dépouillé, à travers des représentations de la nature (le lotus) ou de figures religieuses (le Bouddha).

Animé par une passion pour l’art et une détermination sans faille, Hùng Rô a su s’imposer avec un style unique, jalonnant son parcours de créations par des expositions personnelles.

Contrairement à ses expositions précédentes, centrées sur la peinture à l’huile et l’acrylique, "Renaissance" met en avant la laque comme moyen d’expression privilégié, permettant à l’artiste de traduire pleinement le flot d’émotions qui l’anime.

Les tableaux présentés sont le fruit d’un travail de cinq années, portés par l’ambition d’offrir au public et aux amateurs d’art l’opportunité d’admirer la beauté de la peinture laquée vietnamienne dans un langage contemporain.

Pour le spectateur, il s’agit d’œuvres artistiques ; mais pour Hùng Rô, elles représentent l’aboutissement d’un voyage intérieur foisonnant, d’une immersion dans une inspiration inépuisable, et d’une quête pour affirmer l’identité culturelle vietnamienne à travers l’art.

L’exposition "Renaissance" s'ouvrira gratuitement du 11 septembre au 30 octobre, à la B Space Art Gallery, 54 rue C1, district de Tân Bình, Hô Chi Minh-Ville.

Le public pourra y admirer les œuvres et échanger directement avec le peintre Hùng Rô.

Texte et photos : Minh Thu/CVN