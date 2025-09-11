Mưa đỏ séduit un nombre record de spectateurs

Au soir du 10 septembre, selon Box Office Vietnam, le film Mưa đỏ (Pluie rouge), réalisé par Dang Thai Huyên, a franchi la barre des 594 milliards de dôngs de recettes. Plus de sept millions de spectateurs ont déjà fait le déplacement, établissant un record pour ce succès.

Photo : NSXCC/CVN

Inspiré d’un scénario de l’écrivain Chu Lai, Mưa đỏ est le premier film historique et de guerre révolutionnaire vietnamien à atteindre un tel sommet. Il détrône Mai de Trân Thành, qui avait récolté 551 milliards de dôngs.

"Ce film célèbre le 80e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre", a indiqué la réalisatrice Dang Thai Huyên.

Une fresque historique

Le film retrace les 81 jours de combats héroïques pour la défense de la citadelle de Quang Tri, l’une des batailles les plus féroces du XXᵉ siècle.

Production du Cinéma de l’Armée populaire du Vietnam, il s’inscrit dans la tradition du cinéma révolutionnaire et rend hommage aux générations tombées pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Photo : NSXCC/CVN

L’œuvre évoque également la Conférence de Paris sur le Vietnam, qui a conduit à la signature des Accords de 1973, marquant une étape décisive sur le chemin de l’indépendance et de la paix.

Hommage aux héros et tremplin pour le cinéma

"Ces dernières années, les films à thématique historique ont attiré un large public, ouvrant la voie à des œuvres comme Mưa đỏ. Je crois que le cinéma de l’Armée aura désormais de nombreux sujets liés à la guerre révolutionnaire, portés par de jeunes réalisateurs passionnés. Mưa đỏ est un jalon, un bon départ, un beau rêve pour continuer ce chemin", a souligné la metteure en scène.

Photo : VNA/CVN

Projections spéciales

Le 9 septembre, l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé une projection spéciale, dans le cadre du 80e anniversaire de la Fête nationale (1945-2025), réunissant le corps consulaire et des étudiants du Laos et du Cambodge.

Le 4 septembre, le film a également été projeté sur le site historique de l’ancienne citadelle de Quang Tri, en plein air, devant des milliers d’habitants et de visiteurs. L’événement visait à honorer la mémoire des héros tombés pour la Patrie et à raviver la fierté, l’amour du pays et l’esprit indomptable du peuple vietnamien.

Hoàng Phuong/CVN