La délégation sportive vietnamienne aux SEA Games 33 comptera 1.165 membres

L’Administration des sports du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a publié la décision constituant la délégation sportive vietnamienne pour les 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) en Thaïlande, forte de 1.165 membres.

>> Le Vietnam prépare la défense de leur titre aux SEA Games 33

>> Cérémonie de départ de la délégation sportive du Sud du Vietnam pour les SEA Games 33

>> Le Premier ministre fixe les objectifs de la délégation sportive vietnamienne

Photo : VOV/CVN

La délégation comprend 841 athlètes, engagés dans 47 disciplines et sous-disciplines sur les 66 inscrites au programme. Préparés de manière méthodique et conformes aux standards techniques, les sportifs affichent une ambition claire : décrocher 91 à 110 médailles d’or et maintenir la présence du Vietnam dans le groupe de tête au classement général des SEA Games 33.

La délégation sera conduite par Nguyên Hông Minh, directeur adjoint de l’Administration des Sports. Parmi les disciplines à effectifs importants figurent l’athlétisme (51 athlètes), la natation (16), le sepak takraw (18) et le tir sportif (23).

Les SEA Games 33 se tiendront du 9 au 20 décembre. Les premières équipes vietnamiennes rejoindront la Thaïlande à partir du 1er décembre, tandis que le dernier groupe d’athlètes rentrera au pays le 21 décembre, au lendemain de la clôture.

Les sélections U22 et féminine devraient compter 31 membres, dont 23 joueurs chacune, tandis que les équipes de futsal masculin et féminin comprendront 20 membres par équipe. Comme lors des précédentes éditions, l’athlétisme reste la délégation la plus nombreuse, avec 66 membres.

Initialement réparties entre Bangkok, Chonburi et Songkhla, les compétitions seront finalement centralisées à Bangkok, en raison des inondations historiques qui ont récemment touché la province de Songkhla.

VNA/CVN