Le Vietnam ouvre le palmarès des Jeux scolaires de l’ASEAN 2025 au Brunei

Une athlète vietnamienne a remporté la première médaille d’or pour le Vietnam aux Jeux scolaires de l’ASEAN 2025 (ASG), qui se déroulent actuellement au Brunei.

La jeune athlète Triêu Thi Binh a remporté la médaille d’or dimanche 23 novembre en terminant première du 3.000 m féminin. Elle a réalisé un temps de 10 min 13 s 22, établissant un nouveau record de la course lors de ces Jeux.

Il s’agit de la première médaille d’or pour la délégation sportive étudiante vietnamienne à Brunei.

L’année dernière, Triêu Thi Binh avait participé aux Jeux scolaires de l’ASEAN 2024 et avait décroché la médaille de bronze dans la même épreuve avec un temps de 11 min 19 s 76.

Cette année, le Brunei accueille les Jeux scolaires de l’ASEAN 2025 du 20 au 28 novembre. Plus de 1.000 athlètes issus de délégations sportives étudiantes de toute l’Asie du Sud-Est participent à cette édition.

Au total, 106 épreuves de huit sports sont au programme : badminton, basketball, athlétisme, natation, volleyball, pencak silat, sepak takraw et wushu.

Lors de l’édition 2024 qui s’est tenue du 29 mai au 9 juin à Dà Nang, le Vietnam a remporté 44 médailles d'or, se classant premier au tableau des médailles, suivie par l’Indonésie avec 22 médailles d’or et la Thaïlande avec 18 médailles d’or.

