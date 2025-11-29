La délégation sportive vietnamienne dévoile ses tenues officielles pour les SEA Games 33

Les tenues officielles de la délégation sportive vietnamienne aux 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33) ont été présentées le 29 novembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

La collection utilise des matériaux haut de gamme et innovants, offrant aux athlètes une liberté de mouvement optimale et une capacité d'accélération accrue. Aux SEA Games 33, chaque athlète vietnamien portant cet uniforme emportera avec lui non seulement la fierté nationale, mais aussi l'énergie de millions de supporters.

Les SEA Games 33 auront lieu en Thaïlande du 9 au 20 décembre. Forte de plus de 1.100 membres, dont 841 athlètes, la délégation vietnamienne participera à 47 disciplines sur les 66 au programme des Jeux. L'objectif national est de décrocher entre 91 et 110 médailles d'or afin de maintenir la position du Vietnam dans le groupe de tête du classement général des nations.

VNA/CVN