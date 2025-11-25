Le badiste Phan Phuc Thinh, as du volant au tournoi Botswana International 2025

Phan Phuc Thinh, originaire de Hô Chi Minh-Ville (Sud), a remporté le titre en simple messieurs au tournoi de badminton Botswana International 2025, en battant l’Indien Tanmoy Bikash Boruah, au terme d’une finale palpitante en trois sets.

Le badiste vietnamien, qui occupe la 320e place en simple messieurs du classement mondial de badminton, est nettement moins bien classé que Tanmoy Boruah, tête de série N°8, en 304e et en 215e en double messieurs.

Seul représentant vietnamien en simple messieurs, Phan Phuc Thinh a dominé le premier set (21-13), avant de perdre son élan dans le deuxième, permettant à Boruah de s'imposer (21-9).

Dans un troisième set haletant, il a su renverser la situation dans les moments décisifs pour remporter la victoire (21-19) et décrocher le titre (2-1 au total) au terme d'un match marathon très disputé qui a duré plus d'une heure.

Avant de participer à ce tournoi au Botswana, Phan Phuc Thinh avait disputé un tournoi en Zambie, où il avait atteint les quarts de finale du simple messieurs.

Depuis début 2025, le badiste vietnamien a participé à plusieurs tournois internationaux, mais il s’agit de son premier titre de champion cette année.

À l’instar de joueurs comme Nguyên Tiên Minh et Nguyên Hai Dang, Phan Phuc Thinh s’est imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du Vietnam, démontrant une progression technique remarquable ces derniers temps.

