Sport

Tiên Phong élargit son écosystème sportif avec son premier semi-marathon

Le journal T iên Phong (Avant-Garde) franchit une nouvelle étape dans le développement de ses activités sportives en lançant la première édition de son semi-marathon, enrichissant ainsi son écosystème de compétitions nationales reconnues.

Placée sous le thème «Voyage Vert - Donner la confiance, recevoir le bonheur (Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc), cette première édition vise à transmettre un message fort : promouvoir un mode de vie sain et actif, encourager l’harmonie entre l’humain et la nature, et réaffirmer les valeurs positives qu’apporte le sport à la société.

Lors de la conférence de presse de lancement, organisée le 25 novembre à Hô Chi Minh-Ville, Phùng Công Sưởng, rédacteur en chef du journal Tiên Phong et chef du comité d’organisation, a souligné que le semi-marathon Tiên Phong est la toute dernière compétition à rejoindre un écosystème sportif de plus en plus étendu et professionnalisé, organisé par le journal et ses partenaires.

Cet écosystème comprend désormais plusieurs rendez-vous majeurs, dont le Championnat national de marathon et de longue distance Tiên Phong, la Super Coupe nationale de football, le Championnat national de golf, ainsi que les tournois de golf Pour les jeunes talents vietnamiens et Le pays, une seule bande, sans oublier le Championnat du Vietnam de pickleball.

Revenant sur les succès récents, Phùng Công Sưởng a rappelé que le 1er Championnat de golf Tiên Phong - “Le pays, une seule bande” 2025, organisé le 27 avril sur le parcours de Tân Sơn Nhất (Hô Chi Minh-Ville), revêtait une signification particulière à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud. Moins de trois mois plus tard, le 1er Championnat du Vietnam de pickleball - Coupe Hyundai Thành Công, co-organisé avec l'Autorité des sports, est devenu un évènement marquant dans la diversification des activités sportives au Vietnam.

"Aujourd’hui, nous sommes fiers de présenter aux médias et à la communauté des coureurs vietnamiens le 1er semi-marathon Tiên Phong 2025. Cet événement s’inscrit naturellement dans l’esprit d’innovation, la volonté de contribution et l’élan pionnier que le journal Tiên Phong porte depuis plus de 72 ans", a-t-il déclaré.

Le rédacteur en chef a ajouté : "Nous espérons que chaque foulée ne visera pas seulement la ligne d’arrivée, mais portera aussi l’aspiration à un avenir vert, durable et heureux pour tous. Nous nous engageons à offrir une expérience inspirante à la communauté des coureurs et à ouvrir un nouveau chapitre dynamique, résilient et prometteur dans le développement du journal Tiên Phong."

Le 1er semi-marathon Tiên Phong 2025 se tiendra du 12 au 14 décembre 2025 dans l’urbanisation de Vạn Phúc, réputée pour ses infrastructures modernes et son environnement vert, propre et sécurisé.

Trois distances seront proposées, pour hommes et femmes : 21,1 km, 10 km et 5 km. La course-reine, le semi-marathon, comprendra cinq catégories d’âge : 16-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans et 60 ans et plus.

Les temps limites seront fixés à 3h30 pour le 21,1 km, 2h30 pour le 10 km, 1h30 pour le 5 km.

Texte et photo : Quang Châu/CVN