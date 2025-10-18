Narcotrafic : deux survivants capturés après la frappe américaine sur un sixième bateau dans les Caraïbes

L'armée américaine a frappé jeudi 16 octobre un bateau suspecté de trafic de drogue, dans sa sixième attaque connue du genre, dans le sud de la mer des Caraïbes, tuant une personne et en laissant deux autres en vie, ont-ils ajouté en indiquant qu'on ne sait pas exactement ce que les États-Unis vont faire d'eux. L'administration Trump n'a pas confirmé cette nouvelle attaque. Depuis septembre, Washington a annoncé cinq frappes qui ont coulé des navires identifiés par les États-Unis comme des bateaux servant au trafic de drogue dans les eaux internationales près du Venezuela, tuant au total 27 personnes à bord. La frappe de jeudi 16 octobre était la première à faire des survivants, selon la presse américaine. Le 2 octobre, la Maison Blanche avait informé le Congrès que les États-Unis étaient engagés dans un "conflit armé non international" avec des cartels de la drogue désignés comme groupes terroristes, sans les nommer.

Xinhua/VNA/CVN