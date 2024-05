Lituanie : le président sortant Gitanas Nauseda remporte l'élection présidentielle

Le président sortant Gitanas Nauseda a remporté l'élection présidentielle lituanienne, recueillant plus de la moitié des voix et battant sa rivale Ingrida Simonyte au second tour dimanche 26 mai, selon les données préliminaires publiées par la Commission électorale centrale (VRK).