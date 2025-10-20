Sénégal : saisie de 115 kg de cocaïne dans le Sud du pays

>> Venezuela : 16 tonnes de cocaïne saisies près de la Colombie depuis mars
La drogue, testée positive à la cocaïne par le laboratoire national de la police technique et scientifique, était conditionnée en une centaine de plaquettes dissimulées dans des cachettes aménagées à l'intérieur des parois de la carrosserie du véhicule qui provenait d'un pays limitrophe du Sénégal, ont précisé les douanes dans un communiqué.
Xinhua/VNA/CVN