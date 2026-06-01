Société

Hô Chi Minh-Ville lance pour la première fois des équipes bénévoles “Été numérique’

Le 31 mai, au parc Văn Lang, l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville a officiellement donné le coup d’envoi des programmes et campagnes de volontariat de l’été 2026, en association avec le Mois d’action pour les enfants. Plus de 5.000 volontaires ont participé à la cérémonie, représentant plus de 150.000 jeunes engagés à travers la métropole.

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S’inscrivant dans la continuité de plus de trente années de mouvement de volontariat des jeunes, les campagnes estivales de 2026 privilégient des actions concrètes en faveur de la communauté, notamment l’amélioration du cadre urbain, le soutien à la protection sociale, l’accompagnement des enfants ainsi que la contribution au développement socio-économique local.

L’innovation majeure de cette édition réside dans le lancement, pour la première fois, des équipes bénévoles “Été numérique”. Composées de jeunes volontaires, ces équipes accompagneront les collectivités locales dans la mise en œuvre de la transformation numérique, le développement de l’administration numérique, de la société numérique ainsi que la diffusion du mouvement d’alphabétisation numérique auprès de la population.

Leur mission consistera notamment à aider les citoyens à accéder aux technologies numériques, à utiliser les services publics en ligne et à développer leurs compétences numériques dans la vie quotidienne. Cette initiative vise à réduire la fracture numérique et à favoriser une participation plus large de la population à l’économie et à la société numériques.

À cette occasion, le comité d’organisation a reçu plus de 9 milliards de dôngs de contributions provenant d’entreprises et d’organisations partenaires. Ces ressources serviront à financer des projets de jeunesse, des programmes de soutien aux enfants, des actions en faveur des personnes en situation difficile ainsi que diverses initiatives de protection sociale à l’échelle municipale.

“Point de contact numérique 2026” en faveur d’une ville intelligente

Le même jour, le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec l’Union municipale de la jeunesse communiste, a organisé la Journée “Point de contact numérique 2026”, consacrée à la formation aux compétences en intelligence artificielle (IA) et à la généralisation de la signature numérique auprès de la population.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités célébrant la Journée vietnamienne des sciences, des technologies et de l’innovation 2026. Elle témoigne également de l’engagement de la ville à promouvoir un modèle de développement plaçant les citoyens et les entreprises au cœur du processus de transformation.

L’événement constitue une étape concrète dans la mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW relative aux percées stratégiques en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique nationale. Les participants ont notamment bénéficié de formations sur l’utilisation de l’IA dans la gestion administrative, l’identification des fausses informations et la protection des données personnelles.

L’espace d’exposition et d’expérimentation a été organisé autour de cinq pôles thématiques : “Citoyen numérique”, “Membre du Parti numérique”, “Économie numérique et ménages commerçants”, “Compétences numériques de base” et “Signature numérique”.

Les visiteurs ont pu recevoir une assistance pour l’activation du compte VNeID de niveau 2, l’intégration du dossier médical électronique, l’utilisation des services publics en ligne ainsi que l’obtention gratuite d’une signature numérique. Des services de consultation et d’accompagnement numérique étaient également proposés.

Pour les commerçants et les petites entreprises, des solutions de paiement sans numéraire via VietQR, de facturation électronique et de gestion commerciale numérique ont été présentées. Les participants ont également découvert les applications de plateformes d’intelligence artificielle telles que ChatGPT, Gemini ou Canva AI pour la création de contenus promotionnels, la conception visuelle et le développement des activités commerciales en ligne.

Au-delà de la simple diffusion des compétences numériques, la Journée "Point de contact numérique 2026" a accordé une attention particulière aux personnes âgées, aux groupes vulnérables et aux petits commerçants afin de garantir un accès équitable, inclusif et humain aux technologies numériques.

À travers le lancement des équipes “Été numérique” et l’organisation de la Journée “Point de contact numérique 2026”, Hô Chi Minh-Ville confirme son rôle de pionnière dans la transformation numérique, tout en mobilisant l’énergie, la créativité et l’esprit d’engagement de la jeunesse au service de la construction d’une administration, d’une économie et d’une société numériques modernes et inclusives.

Texte et photos : Quang Châu/CVN