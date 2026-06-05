Le tourisme vietnamien à l’heure de la croissance verte

Porté par la demande croissante des voyageurs pour des expériences responsables, le secteur touristique vietnamien accélère sa transition écologique. Des entreprises aux destinations locales, de plus en plus d’acteurs placent désormais le développement durable au cœur de leur stratégie.

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Une demande croissante pour un tourisme responsable

En réalité, cette transition contribue à la protection des ressources touristiques et de l’environnement, tout en répondant aux nouvelles exigences du marché. Selon une enquête menée en 2026 par la plateforme de voyage numérique Agoda, 77% des touristes asiatiques accordent de l’importance au développement durable lors de la planification de leurs voyages.

Le Vietnam figure parmi les marchés les plus avancés en matière de tourisme responsable : 81% des personnes interrogées considèrent le développement durable comme un critère de choix important, et 43% se déclarent intéressées par un hébergement certifié durable. Ces chiffres confirment que les critères écologiques deviennent de plus en plus déterminants dans l’attractivité des destinations touristiques.

Les entreprises accélèrent leur transition verte

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C’est pourquoi un nombre croissant d’établissements touristiques s’engagent activement dans une démarche écoresponsable. De nombreuses entreprises s’efforcent d’intégrer des éléments durables à leurs produits et services, notamment l’écotourisme, les circuits "zéro émission nette", l’agriculture biologique et les expériences d’immersion culturelle locale.

Lors du récent Salon international du tourisme du Vietnam (VITM Hanoi 2026), une série de circuits écologiques ont été présentés aux visiteurs. Vietravel propose notamment une gamme de produits "Nouvelle génération" intégrant les critères ESG (tourisme responsable) et LEI (indice de qualité de vie) dans l’ensemble du processus de développement et d’exploitation de ses produits.

Parmi ses circuits figurent : "Bên Tre - Passeport zéro émission nette", "Vivre vert avec le Mékong" ainsi que plusieurs itinéraires de tourisme communautaire domestique.

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De son côté, Vietluxtour a lancé son écosystème "Tourisme vert et engagement ESG", axé sur les expériences humaines et la sensibilisation des voyageurs à la responsabilité sociale. Celui-ci comprend des circuits tels que : "Côn Dao - protection des tortues marines", "Hà Giang - tourisme responsable", "Saigon : hier et aujourd’hui" ou encore "Circuit à vélo à la découverte du patrimoine de Ninh Binh".

Selon Trân Thê Dung, directeur général de Vietluxtour, le tourisme vert n’est pas une mode passagère, mais une nouvelle norme pour le secteur touristique. Face à une demande croissante de responsabilité sur le marché mondial, les entreprises pionnières de la transition écologique bénéficieront d’un avantage concurrentiel durable.

Préserver les ressources pour mieux valoriser les sites

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Au lieu de privilégier un développement urbain massif ou une exploitation touristique indiscriminée, certaines destinations ont joué un rôle pionnier dans la préservation des espaces naturels. Elles ont investi dans des systèmes de traitement des déchets et proposent des expériences écoresponsables afin de réduire l’impact environnemental du tourisme tout en améliorant la qualité de leur offre.

De nombreux établissements ont ainsi adopté une approche fondée sur la conservation et le développement durable, contribuant activement à la transition écologique du tourisme vietnamien.

Une stratégie nationale tournée vers la croissance verte

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La Stratégie de développement du tourisme du Vietnam à l’horizon 2030 met l’accent sur un développement touristique durable et inclusif, fondé sur une croissance verte et visant à maximiser la contribution du tourisme aux objectifs de développement durable.

La planification du système touristique pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045, fixe comme objectif que, d’ici 2030, le tourisme devienne un secteur économique clé évoluant selon un modèle de croissance verte.

Par ailleurs, la stratégie nationale pour la croissance verte 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, définit plusieurs missions spécifiques pour le secteur du tourisme, notamment l’élaboration et la mise en œuvre d’un modèle de développement touristique fondé sur la croissance verte dans les zones et destinations touristiques, ainsi que le développement de critères et la mise en place d’un label de tourisme vert pour les entreprises du secteur.

VITA Green, un référentiel pour accompagner les entreprises

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Ces orientations confirment que la transition écologique constitue une nécessité stratégique pour le développement du tourisme vietnamien. Cependant, malgré des progrès significatifs et rapides, ce processus reste confronté à de nombreux défis. Nombre d’entreprises reconnaissent l’importance du tourisme vert, mais hésitent encore quant à sa mise en œuvre, ne sachant ni par où commencer ni quelle feuille de route adopter.

C’est pourquoi l’Association vietnamienne du tourisme (VITA) a décidé de collaborer avec des organismes de recherche afin d’élaborer le référentiel VITA Green. Ce référentiel, composé de critères obligatoires et recommandés applicables aux destinations touristiques, aux établissements d’hébergement, aux agences de voyages et aux entreprises de restauration, constitue un cadre de référence destiné à guider les entreprises et les destinations dans la normalisation de leurs processus opérationnels.

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Selon Vu Thê Binh, président de l’Association vietnamienne du tourisme, VITA Green s’appuie sur des certifications écologiques internationales reconnues telles que GSTC, Travelife et Green Key. Cela facilite l’intégration des entreprises vietnamiennes dans la chaîne d’approvisionnement touristique internationale et leur permet d’atteindre une clientèle particulièrement sensible aux enjeux environnementaux.

Par ailleurs, la classification en trois niveaux - Standard, Avancé et Excellent - crée une dynamique de motivation et définit une feuille de route claire pour l’amélioration continue.

Des gestes simples pour une transition durable

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En mai 2026, plus de 70 établissements à travers le pays avaient obtenu la certification VITA Green, devenant ainsi les premières entreprises de tourisme vert du Vietnam.

Pour que la transition écologique du tourisme soit généralisée et efficace, il est nécessaire, au-delà de critères simples et applicables, de proposer des formations, des services de conseil et des mécanismes de soutien adaptés aux petites et moyennes entreprises (PME).

Nombre d’entreprises estiment que l’écologisation exige des investissements importants et, faute de ressources suffisantes, s’excluent d’emblée de cette démarche.

Cependant, fort de sa propre expérience en matière de transition écologique, Tông Anh Dê, directeur général de l’hôtel Ninh Binh Legend, récemment certifié VITA Green, affirme que la clé du succès réside dans le choix d’une stratégie de mise en œuvre adaptée.

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Ninh Binh Legend a commencé par des actions simples et immédiatement applicables : réduire l’utilisation du plastique à usage unique, limiter les impressions sur papier, privilégier les bouteilles en verre, remplacer progressivement les anciens systèmes d’éclairage par des équipements à économie d’énergie, accroître l’utilisation de produits locaux, développer les espaces verts au sein de l’hôtel, encourager la participation des clients aux actions de protection de l’environnement et organiser des formations internes sur les économies d’énergie.

"Nous sommes convaincus que de nombreux petits changements, s’ils sont maintenus avec constance, auront un impact considérable", a-t-il affirmé.

Un tourisme plus vert peut tout à fait commencer par des actions simples mais menées avec persévérance ; l’essentiel réside dans la volonté des entreprises d’investir dans la transition écologique au même titre que dans leur compétitivité et leur développement à long terme.

Nguyên Tùng/CVN