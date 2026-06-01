De jeunes enfants gravement malades célèbrent la Journée internationale de l’enfance à l’hôpital

Au lieu de profiter d’une sortie ou de retrouver leur famille, des milliers d’enfants hospitalisés à l’Hôpital national de pédiatrie de Hanoï ont célébré le 1 er juin aux côtés des médecins, des infirmiers et d’autres jeunes patients partageant la même épreuve.

>> Prix Dê Mèn 2026 : le Grand Prix décerné, à titre posthume, à l’"Artiste du Peuple" Ngô Mạnh Lân

>> Mois d’action pour les enfants 2026 : renforcement de la sécurité numérique

>> "Le Monde de l’enfance 2026" met à l’honneur des jeunes générations

Photo : VNA/CVN

Assis dans son fauteuil roulant devant une scène animée par la musique et les rires, un garçon de six ans originaire de la province de Son La suivait avec attention les spectacles de cirque et de magie. À chaque apparition du clown ou à chaque tour de prestidigitation, ses yeux s’illuminaient d’émerveillement. C’était la première fois qu’il célébrait la Journée internationale de l’enfance à l’hôpital.

Derrière le fauteuil roulant, sa mère essuyait discrètement ses larmes en évoquant plus d’une année de lutte contre la maladie. En mars 2025, l’enfant avait soudainement commencé à souffrir de nausées et à marcher avec difficulté. La famille pensait d’abord à une maladie bénigne et avait choisi de le garder au repos. Mais son état s’était rapidement aggravé.

"Il vomissait sans arrêt, souffrait de violents maux de tête et ne pouvait presque plus marcher seul", se souvient sa mère. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a finalement révélé la présence d’une importante tumeur cérébrale. Le lendemain, il a été transféré à l’Hôpital national de pédiatrie pour y être pris en charge.

Le garçon a été diagnostiqué avec une tumeur cérébrale maligne de stade III. Après une intervention chirurgicale, il a été orienté vers l’Hôpital central militaire 108 pour suivre une radiothérapie. Une fois les six séances terminées, il est revenu à l’hôpital pédiatrique pour entamer un long traitement de chimiothérapie. Si tout se déroule favorablement, il devrait achever sa treizième cure en juillet prochain.

Dans un autre coin de la salle, une fillette de quatre ans, plus petite que les enfants de son âge, attirait également l’attention. La couleur jaunâtre de sa peau et de ses yeux témoignait de l’atrésie biliaire congénitale dont elle souffre depuis sa naissance. Malgré une intervention chirurgicale visant à retirer les voies biliaires atteintes, son état ne s’est pas amélioré. Aujourd’hui, elle souffre d’une insuffisance hépatique et une transplantation du foie lui a été prescrite. Sa famille attend actuellement qu’un donneur compatible soit trouvé.

Chaque jour, l’Hôpital national de pédiatrie accueille entre 4.000 et 5.000 consultations et hospitalisations. Parmi les près de 2.000 enfants hospitalisés, nombreux sont ceux qui souffrent de maladies graves et doivent rester à l’hôpital pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors que beaucoup d’enfants se préparent avec enthousiasme aux vacances d’été ou aux festivités du 1er juin en famille, ces jeunes patients poursuivent silencieusement leur combat contre la maladie dans les chambres d’hôpital.

Photo : VNA/CVN

Selon le Dr .Hoàng Minh Phuong, directeur adjoint de l’établissement, le bien-être psychologique des enfants constitue une préoccupation majeure, au même titre que les soins médicaux. Pour les jeunes patients atteints de maladies graves ou soumis à des traitements de longue durée, les activités récréatives, les rencontres et le soutien de la communauté revêtent une importance particulière. Elles contribuent à réduire le stress, à renforcer leur moral et, par conséquent, à améliorer l’efficacité des traitements.

Le point fort des célébrations de cette année a été un programme artistique comprenant des spectacles de cirque, de magie et diverses animations. Environ 400 cadeaux ont été distribués aux enfants présents. Par ailleurs, une foire gratuite composée de 24 stands proposait plus de douze catégories de présents, notamment des livres, des jouets, des peluches, des sacs à dos, du lait frais et des cahiers de coloriage, destinés à quelque 2.300 jeunes patients.

Depuis le début du mois de mai, le Service du travail social de l’hôpital a coordonné plus de 190 visites de bienfaiteurs venus soutenir les enfants malades et leurs familles. La valeur totale des aides accordées – couvrant les frais médicaux, les cadeaux, les repas gratuits et les dons en espèces – est estimée à près de deux milliards de dôngs.

Au milieu des couloirs hospitaliers habituellement marqués par le bruit des appareils médicaux et l’odeur des désinfectants, les rires des enfants ont apporté, le temps d’une journée, un souffle de joie et un précieux instant d’insouciance. Pour beaucoup d’entre eux, cette fête n’a pas seulement représenté un moment de bonheur, mais aussi une source d’encouragement pour poursuivre leur difficile combat contre la maladie.

Xuân Hoàng/CVN