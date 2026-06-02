Compassion, sagesse et unité : le message du Vesak 2570

À travers les célébrations du Vesak 2570, le bouddhisme vietnamien a réaffirmé son attachement aux valeurs de compassion, de sagesse et de service de la communauté. Un héritage spirituel qui continue d’accompagner les transformations du pays et de nourrir l’idéal d’une société plus solidaire.

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Photo : VNA/CVN

Le 31 mai, les célébrations du Vesak 2570 du calendrier bouddhique (2026 du calendrier grégorien) ont réuni dignitaires bouddhistes, fidèles et représentants des autorités à travers le Vietnam. À Hanoï, à la pagode Quan Su, siège du Comité central de l’Église bouddhique du Vietnam, comme au Viêt Nam Quôc Tu de Hô Chi Minh-Ville, les cérémonies ont commémoré la naissance du Bouddha Shakyamuni tout en réaffirmant les valeurs de compassion, de sagesse et de solidarité qui irriguent depuis des siècles la tradition bouddhique vietnamienne.

À la pagode Quan Su, siège du Comité central de l’Église bouddhique du Vietnam (Vietnam Buddhist Sangha - VBS), la célébration nationale du Vesak a réuni de hauts dignitaires bouddhistes ainsi que des représentants des autorités.

Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Nguyên Phi Long, vice-président du Front de la Patrie du Vietnam, Pham Tât Thang, vice-président de la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation des masses, ainsi que Nguyên Dinh Khang, ministre des Affaires ethniques et religieuses.

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À cette occasion, le vénérable Thích Thanh Nhiêu, vice-président permanent du Conseil d’administration du Comité central du Vietnam Buddhist Sangha (VBS), a donné lecture du message du patriarche suprême Thich Tri Quang adressé aux bonzes, bonzesses et fidèles bouddhistes vietnamiens du pays et de l’étranger à l’occasion du Vesak 2570.

Dans son message, le chef spirituel a invité la communauté bouddhiste à faire vivre les valeurs de compassion, de sagesse et de solidarité, tout en contribuant activement au développement harmonieux de la société et à la préservation des traditions humanistes du bouddhisme vietnamien.

"Chaque disciple du Bouddha est appelé à faire rayonner la lumière de la compassion afin qu’elle réchauffe les cœurs et contribue à rendre la vie plus belle", a-t-il souligné.

Le chef spirituel a également insisté sur l’actualité des enseignements bouddhiques dans un contexte marqué par les transformations du pays. Il a rappelé que le bien-être du peuple devait demeurer au cœur de toute décision publique.

"Lorsque les décisions sont prises dans l’intérêt du peuple et pour son bien-être, elles suscitent naturellement l’adhésion, la concorde et l’unité, ouvrant la voie à des réalisations durables", a-t-il affirmé.

Le même jour, au Viêt Nam Quôc Tu, l’Église bouddhique du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville a organisé une célébration solennelle en présence du Patriarche suprême Thich Tri Quang, du président du Conseil d’administration du Comité central du VBS, Thich Thiên Nhon, de nombreux dignitaires religieux ainsi que de responsables municipaux.

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Le message du Patriarche suprême y a été lu par le vénérable Viên Minh, vice-patriarche du VBS.

Comme à Hanoï, l’accent a été mis sur la nécessité de faire vivre les valeurs de compassion et de sagesse dans la société contemporaine.

"Les enseignements du Bouddha sur la compassion et la sagesse ne constituent pas seulement un chemin vers la paix et l’harmonie. Ils représentent également une source d’énergie positive et un fondement essentiel pour un développement durable", a rappelé le message.

Le discours officiel du Vesak, lu par le vénérable Thich Lê Trang, président de l’Église bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, a insisté sur le rôle du bouddhisme dans la vie nationale.

"Depuis plus de deux mille ans, le bouddhisme vietnamien accompagne le destin national, fidèle à l’idéal de protection du pays et de service du peuple", a-t-il souligné.

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Le texte a également appelé les fidèles à diffuser une culture de l’amour, du partage et de la responsabilité dans leurs familles et leurs communautés. Une attention particulière a été accordée aux jeunes religieux, invités à développer leurs connaissances, leur ouverture internationale et leur capacité à répondre aux défis d’un monde en constante évolution.

Au-delà des célébrations locales, les cérémonies de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville ont porté un même message national.

Cette année marque le 45e anniversaire de l’Église bouddhique du Vietnam, placé sous le thème : "Le bouddhisme accompagne le pays dans une nouvelle ère de développement".

Pour les responsables religieux, cette devise traduit la volonté de poursuivre une tradition d’engagement au service de la société tout en accompagnant les mutations du pays.

"Ce message n’est pas seulement porteur d’espoir pour le développement du Vietnam ; il constitue également l’engagement de poursuivre la tradition d’un bouddhisme profondément enraciné dans la vie de la société", a affirmé le vénérable Thich Thiên Nhon.

Dans cette perspective, les différentes instances de l’Église bouddhique préparent les congrès provinciaux du mandat 2026-2031 avant la tenue du Xe Congrès national prévu en novembre 2026. Placé sous la devise "Discipline, innovation, efficacité et performance", ce rendez-vous doit définir les orientations du bouddhisme vietnamien pour les années à venir.

Les représentants des autorités ont salué la contribution du bouddhisme aux progrès du pays, notamment dans les domaines de l’action sociale, de la solidarité et de l’aide aux populations les plus vulnérables.

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Nguyên Phi Long a exprimé sa confiance dans la capacité de l’Église bouddhique à poursuivre son engagement aux côtés de la nation.

"Nous souhaitons que l’Église bouddhique du Vietnam continue de promouvoir son patriotisme, son esprit d’engagement au sein de la société et sa contribution à l’édification et à la défense de la nation", a-t-il déclaré.

Le responsable a également souligné le rôle croissant du bouddhisme vietnamien dans les échanges internationaux et dans la promotion de l’image d’un Vietnam pacifique, ouvert et riche de son patrimoine culturel.

À Hô Chi Minh-Ville, le vice-président du Comité populaire municipal, Trân Van Bay, a pour sa part mis en avant les nombreuses actions menées en faveur de la population.

"Les actions inspirées par les valeurs de compassion, d’altruisme et de responsabilité sociale contribuent à renforcer la solidarité nationale et à améliorer la qualité de vie de la population", a-t-il déclaré.

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Alors que les cérémonies s’achevaient par les récitations de sutras et le traditionnel rituel du bain du Bouddha, un même message semblait se dégager des célébrations organisées à travers le pays : celui d’un bouddhisme fidèle à ses racines spirituelles, mais résolument engagé aux côtés de la société, convaincu que la compassion et la sagesse demeurent des forces capables de renforcer l’unité nationale et d’accompagner le développement harmonieux du Vietnam.

Thao Nguyên/CVN