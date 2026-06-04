"Depuis le quai de Nhà Rông : un voyage pour l’avenir"

L’Association d’amitié et de coopération Vietnam - France a organisé le 4 juin à Hanoï un colloque visant à célébrer le 115 e anniversaire du départ de l’Oncle Hô à bord du navire Amiral Latouche-Tréville (05/06/1911 - 05/06/2026) pour aller chercher la voie du salut national.

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Photos : VNA/CVN

Le 5 juin 1911 constitue une étape particulièrement sacrée dans l’histoire du peuple vietnamien. Depuis le quai de Nhà Rông, le jeune Nguyên Tât Thành a embarqué à bord du navire français Amiral Latouche-Tréville, entamant un périple à travers plusieurs continents à la recherche de la voie pour libérer la nation.

Photo : Phuong Mai/CVN

"Ce voyage n’a pas seulement marqué un tournant majeur pour la révolution vietnamienne, mais a également jeté les bases de l’aspiration du peuple vietnamien à l’indépendance, à la liberté, à la paix et au développement, au cours de plus d’un siècle", a déclaré Nguyên Thuy Anh, président de L’Association d’amitié et de coopération Vietnam - France lors de l’ouverture du colloque "Depuis le quai de Nhà Rông : un voyage pour l’avenir".

L'événement a réuni des chercheurs, des experts, des représentants d’associations d’amitié, des membres du corps diplomatique, des intellectuels, des entrepreneurs, des jeunes ainsi que toutes les personnes intéressées par les relations franco-vietnamiennes et par la pensée et l’œuvre du Président Hô Chi Minh.

À travers ce programme, les organisateurs souhaitent "transmettre un message d’esprit de dépassement des difficultés, de volonté d’autonomie nationale, d’aspiration au développement et de responsabilité des générations actuelles dans la poursuite du chemin choisi par le Président Hô Chi Minh depuis le quai de Nhà Rông il y a 115 ans - un chemin visant un Vietnam fort, prospère, humaniste et pleinement intégré dans le monde futur", a déclaré Pham Thu Linh, chef adjointe du Département de l’Europe de l’Association d’amitié et de coopération Vietnam - France.

Les participants ont eu l’occasion de revoir l’itinéraire de l’Oncle Hô à travers un film documentaire produit par la Télévision du Vietnam. Ils ont également écouté des interventions sur le Président Hô Chi Minh et sa quête pour trouver la voie du salut national, sur la pensée de Hô Chi Minh et sur la philosophie de la diplomatie populaire.

Photo : Phuong Mai/CVN

Dans son intervention, le Docteur Chu Duc Tinh, ancien directeur du Musée Hô Chi Minh, a aussi retracé la vie et la carrière de l’Oncle Hô depuis sa naissance, le 19 mai 1890 au village de Hoàng Trù (commune de Kim Liên, district de Nam Dàn, province de Nghê An (Centre)), jusqu’à sa mort le 2 septembre 1969. Militant communiste et homme d’État vietnamien, il est le fondateur de l’actuel Parti communiste vietnamien et de la République démocratique du Vietnam.

Le 2 septembre 1945, sur la place historique de Ba Dinh, notre bien-aimé Président Hô Chi Minh proclamait solennellement la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam - aujourd’hui République socialiste du Vietnam -, premier État démocratique populaire en Asie du Sud-Est, ouvrant ainsi une ère d’indépendance et de liberté pour notre pays.

Selon Chu Duc Tinh, cette proclamation est le résultat d’un processus de 34 ans, depuis le départ de Nguyên Tât Thành de Saïgon pour chercher une voie de libération nationale. "Ces 34 années furent marquées par une lutte acharnée et représentent une étape éclatante, témoignant du succès du parcours de recherche de la voie pour sauver et fonder le pays par le leader Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh", a-t-il affirmé. Et d’ajouter que "durant ces 34 années, Nguyên Ai Quôc changea quatre fois de nom et de patronyme, chaque transformation symbolisant un pas de plus vers la victoire qu’il poursuivait".

Dans son intervention sur la pensée de Hô Chí Minh et la philosophie de la diplomatie populaire, ambassadrice Nguyên Phuong Nga, ancienne vice-ministre des Affaires étrangères et ancienne présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam a partagé le message suivant : "La philosophie de la diplomatie populaire dans la pensée de Hô Chi Minh trouve son origine dans un profond amour de l’être humain. Grâce à une vision vaste et pénétrante, dépassant toutes les distances de temps et d’espace, elle est devenue un principe constant et cohérent de sa pensée concernant la force des masses populaires ainsi que l’importance de la solidarité internationale".

Elle a aussi affirmé que le Président Hô Chi Minh est un modèle exemplaire de diplomate populaire. Toute sa vie révolutionnaire constitue une illustration vivante de l’union entre la pensée et l’action. "Il a commencé ses activités diplomatiques précisément à travers la diplomatie populaire lors de son voyage à la recherche d’une voie pour sauver la nation. L’ensemble de sa pensée ainsi que de son action diplomatique a toujours été profondément marqué par son attachement au peuple et par une dimension populaire particulièrement forte", s'est déclaré-t-elle.

Lors de l’événement, les délégués ont affirmé qu’à travers d’innoubliables épreuves, sous la lumière de la pensée de Hô Chi Minh, le peuple vietnamien a obtenu l’indépendance nationale, l’unification du pays et a progressivement construit et développé un Vietnam pacifique, stable, profondément intégré dans la communauté internationale, affirmant de plus en plus sa place sur la scène mondiale.

Dans le contexte où le pays entre dans "l’ère de l’essor national", en promouvant l’innovation, la transformation numérique, le développement scientifique et technologique, l’intelligence artificielle et l’intégration globale, le colloque "Depuis le quai de Nhà Rông : un voyage pour l’avenir" revêt une signification politique, historique et contemporaine profonde.

Photo : Phuong Mai/CVN

Le colloque a pour objectif de rappeler la portée historique majeure du départ du Président Hô Chi Minh à la recherche d’une voie pour sauver la nation. Il vise ensuite à mettre en lumière l’envergure de sa pensée, sa vision internationale et son aspiration au développement du pays. Il contribue également à dégager les enseignements relatifs au courage, à l’esprit d’innovation, à l’ouverture au monde et à l’ambition de développement national dans le contexte contemporain. Enfin, il apporte une contribution significative au renforcement des échanges entre les peuples et à la promotion des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la France dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, des technologies et du développement durable.

Phuong Mai/CVN