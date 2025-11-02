Vietjet : Partenariat stratégique renforcé avec Airbus par une commande historique de 100 A321neo

La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et le constructeur aéronautique Airbus ont signé le 30 octobre au ministère britannique des Affaires étrangères, un contrat portant sur l’acquisition de 100 A321neo, assorti de 50 options d’achat supplémentaires.

>> Le secrétaire général Tô Lâm assiste à la signature d’un accord entre Vietjet et Airways Aviation

>> Vietjet honorée aux ASEAN Business Awards 2025

>> Vietjet : lancement du Fonds de bourses d'études "Oxford Pioneer" au Royaume-Uni

La cérémonie s’est déroulée sous le haut patronage de Matt Western, envoyé spécial du Premier ministre britannique, en présence de hauts responsables des deux pays.

Cette signature intervient dans un contexte diplomatique marqué par l’élévation des relations Vietnam - Royaume-Uni au rang de partenariat stratégique global, inaugurant une nouvelle ère de coopération dans les domaines de l’aéronautique, de la technologie, de l’investissement et du développement durable.

Symbole de coopération et d’ambition partagée

Lors de la cérémonie, M. Western a salué un accord “incarnant les valeurs communes d’innovation, de persévérance et de respect mutuel”, tout en soulignant qu’il “créera des milliers d’emplois qualifiés à North Wales, Derby et à travers la chaîne d’approvisionnement aéronautique britannique”.

De son côté, Christian Scherer, directeur général de la division avions commerciaux d’Airbus, a exprimé une grande admiration pour Vietjet, qu’il considère comme une compagnie pionnière, ambitieuse et dynamique. Il a souligné que la commande de 100 A321neo illustre non seulement la vision de développement durable du Vietnam, mais aussi la solidité du partenariat de longue date entre les deux entités.

Photo : Vietjet/CVN

Cet accord signé représente l’un des plus importants contrats commerciaux conclus entre le Vietnam et l’Europe. Il contribuera à stimuler les échanges économiques bilatéraux et à affirmer la présence du Vietnam dans la chaîne mondiale de valeur aéronautique.

Il s’inscrit dans la continuité d’une coopération stratégique entre Vietjet et Airbus, portant le total des appareils commandés par la compagnie vietnamienne à 376 unités. Vietjet est aujourd’hui l’une des compagnies à la croissance la plus rapide d’Asie, opérant plus de 150 lignes domestiques et internationales. Sa flotte, jeune et économe en carburant, répond aux normes de sécurité les plus exigeantes.

Airbus, fort de la collaboration entre le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Espagne, demeure un acteur de référence dans le développement de technologies aéronautiques durables de nouvelle génération.

Des retombées économiques et environnementales notables

Pour le Royaume-Uni, ce contrat apportera des bénéfices économiques tangibles grâce à la production d’ailes et de composants d’A321neo sur son territoire. Il renforcera les investissements, soutiendra l’emploi industriel et consolidera le rôle du pays dans le secteur aéronautique mondial.

Pour le Vietnam, cette commande s’inscrit dans une stratégie d’intégration économique et technologique, visant à faire du pays un hub aérien régional. Le choix du modèle A321neo, compatible avec les carburants d’aviation durables (SAF), illustre l’engagement de Vietjet envers la croissance verte et la neutralité carbone.

Au-delà de l’expansion de sa flotte, Vietjet et Airbus entendent intensifier leur coopération en matière de transfert de technologies, de formation de personnel, de développement de la chaîne d’approvisionnement et d’ouverture de nouvelles lignes internationales.

Cette collaboration incarne la volonté partagée du Vietnam et du Royaume-Uni de bâtir un avenir commun fondé sur l’innovation, la durabilité et la prospérité mutuelle – faisant ainsi de l’aéronautique un moteur essentiel du partenariat stratégique global entre les deux nations.

Truong Giang/CVN