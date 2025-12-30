Le Vietnam s’élance vers une nouvelle ère de prospérité à l’aube de l’année 2026

Le passage à l’année 2026 ne représente pas seulement une transition temporelle pour le Vietnam, mais marque officiellement l’entrée de la nation dans une nouvelle ère historique s’orientant vers la richesse et la prospérité.

Partout dans le pays, une effervescence festive sans précédent s’est emparée de tout le pays, témoignant d'une aspiration col

Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, qui entame sa première année en tant que méga-métropole après avoir vu sa superficie tripler, l’ampleur des festivités a été considérablement renforcée avec l'organisation de feux d'artifice sur six sites. Un moment particulièrement symbolique se déroule au complexe Saigon Marina IFC, où 90 rampes de lancement célèbrent la création officielle du Centre financier international, incarnant l'ambition de la ville de devenir un pivot économique mondial.

Sur la rue piétonne Nguyên Huê, le traditionnel événement "Countdown" innove cette année en plaçant la culture nationale au cœur de sa programmation, délaissant la course aux vedettes au profit d'une identité vietnamienne affirmée, illustrée notamment par le déploiement d'un parchemin de vœux monumental de 50 m visant un record national.

Parallèlement, le tourisme fluvial sur la rivière Saigon connaît un succès fulgurant, les croisières affichant complet avec une croissance de 30% de visiteurs étrangers, confirmant l'attractivité des nouveaux produits touristiques aquatiques de la métropole.

La capitale, Hanoï, vibre également au rythme des célébrations depuis plusieurs jours avec le lancement d’espaces d’illumination artistique autour du lac Hoàn Kiêm et de l'exposition numérique "Hanoï Radieuse - Lumière et Patrimoine". Ce projet utilise les technologies numériques et l’art contemporain pour rendre l'histoire millénaire de Thang Long accessible au grand public, renforçant ainsi l'image d'une ville à la fois traditionnelle, dynamique, créative, hospitalière et ouverte.

Au-delà des deux grandes métropoles, l’effervescence gagne toutes les provinces, à l'image de l'île de Phu Quôc qui, après avoir accueilli son 20 millionième visiteur international, propose une semaine de festivals de musique de classe mondiale et de spectacles pyrotechniques. Dans d'autres localités au Nord, comme à Gia Lai ou Ninh Binh, les autorités locales misent sur la modernisation des infrastructures, l'ouverture de nouveaux sites d'intérêt ou l’organisation des programmes artistiques et de feux d'artifice pour transformer ce début d'année en un véritable moteur de croissance économique.

Le secteur du tourisme, en particulier, enregistre des indicateurs extrêmement positifs avec des taux d’occupation hôtelière frôlant la saturation dans les destinations phares comme Quang Ninh ou la montagne Bà Den à Tây Ninh.

Les experts du secteur soulignent que ces événements d'envergure ne se limitent pas à l'aspect festif, mais jouent un rôle crucial dans la création d'une énergie sociale positive et dans la promotion de l'image de marque du Vietnam à l'étranger. Alors que le pays a franchi la barre des 21 millions de visiteurs internationaux en 2025, ce dynamisme de début d'année insuffle la confiance nécessaire pour atteindre l'objectif ambitieux de 25 millions de touristes en 2026. Cette réussite du secteur tertiaire est désormais perçue comme un levier stratégique pour soutenir une croissance économique nationale à deux chiffres dans cette nouvelle ère qui s'ouvre.

VNA/CVN