Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers développements en lien avec le conflit au Moyen-Orient le 27 avril.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La stabilité dans le Golfe passe par des "garanties crédibles" de sécurité pour l'Iran

Le retour de la sécurité et la stabilité dans le Golfe passe par des "garanties crédibles" pour l'Iran contre toute nouvelle attaque américano‑israélienne, a déclaré l'ambassadeur iranien aux Nations unies.

"Une stabilité et une sécurité durables dans le Golfe et dans la région au sens large ne peuvent être garanties que par une cessation durable et permanente de toute agression contre l'Iran, accompagnée de garanties crédibles de non-répétition et du plein respect des droits et intérêts souverains légitimes de l'Iran", a déclaré Amir Saeid Iravani lors d'une session du Conseil de sécurité.

Liban : des frappes israéliennes font quatre morts dans le Sud

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que des frappes israéliennes menées sur le Sud du pays ont tué quatre personnes, dont une femme et fait 51 blessés, dont trois enfants, malgré le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban.

Selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres du ministère de la Santé, les frappes israéliennes ont tué au moins 40 personnes au Liban depuis le début de la trêve fragile le 17 avril.

Les roquettes et drones du Hezbollah imposent la poursuite de l'action militaire, selon Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé le 27 avril que la double menace des roquettes et drones du Hezbollah imposait la poursuite de l'action militaire au Liban.

L'Iran doit faire des "concessions majeures", selon le chef de la diplomatie française

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a estimé que l'Iran devait faire des "concessions majeures" dans les pourparlers de paix en vue de mettre un terme au conflit au Moyen-Orient.

"ll n'y aura pas de solution durable à cette crise sans que le régime iranien ne consente à des concessions majeures et un changement radical de posture", a-t-il déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le ministre israélien de la Défense dit que le chef du Hezbollah "joue avec le feu"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé le 27 avril que le Hezbollah allait conduire le Liban à la catastrophe, après l'opposition du chef de ce mouvement aux négociations directes entre le Liban et Israël.

"Naïm Qassem joue avec le feu, et ce feu brûlera le Hezbollah et tout le Liban (...). Si le gouvernement libanais continue de se réfugier sous l'aile de l'organisation terroriste Hezbollah, un feu éclatera et brûlera les cèdres du Liban", a déclaré M. Katz à l'envoyée de l'ONU au Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, selon un communiqué publié par son bureau.

L'agence maritime de l'ONU fermement opposée à un droit de passage à Ormuz

Le chef de l'agence maritime de l'ONU a réaffirmé le 27 avril qu'il n'existait "aucune base légale" pour un droit de passage dans le détroit d'Ormuz, que l'Iran dit vouloir instaurer.

"Il n'existe aucun fondement juridique pour l'introduction d'aucune taxe, d'aucun droit de douane ou d'aucun frais sur les détroits utilisés pour la navigation internationale", a déclaré le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez.

L'Iran est "stable, robuste", dit son chef de la diplomatie à Poutine

Lors de ses discussions avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, M. Araghchi a estimé que depuis le conflit déclenchée par les États-Unis et Israël, "le monde a désormais compris la véritable puissance de l'Iran", et qu'"il est devenu évident que la République islamique est un système stable, robuste et puissant".

Il a ajouté que la Russie était solidaire de l'Iran, et que les deux pays allaient poursuivre leur "partenariat stratégique", selon la même source.

AFP/VNA/CVN