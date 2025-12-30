Vladimir Poutine et Donald Trump échangent sur l'avancée des pourparlers américano-ukrainiens

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le président des États-Unis, Donald Trump, pour discuter des progrès récents dans les négociations américano-ukrainiennes, a indiqué lundi 29 décembre le conseiller présidentiel russe Iouri Ouchakov.

>> La Russie et l'Ukraine sont prêtes à se rencontrer pour des pourparlers de paix après le 22 juin

>> États-Unis - Ukraine : un cadre de paix "actualisé et affiné" lors des pourparlers de Genève

>> Nouveaux pourparlers américano-ukrainiens à Berlin

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le président Trump et ses principaux conseillers participant à cet appel ont fourni des informations complètes et détaillées sur les principales conclusions des négociations de la veille avec la délégation ukrainienne à Mar-a-Lago", a déclaré M. Ouchakov à la presse.

M. Trump a également informé M. Poutine qu'il avait déconseillé à Volodymyr Zelensky de chercher une trêve militaire pour l'Ukraine, l'exhortant plutôt à se concentrer sur la conclusion d'accords globaux et juridiquement contraignants, selon lui.

M. Poutine a souligné que la partie russe comptait continuer de participer à une coopération étroite et productive avec ses partenaires américains pour explorer des moyens de parvenir à la paix, selon M. Ouchakov.

Il a également révélé que M. Trump avait été choqué et scandalisé par l'attaque de drone dans la nuit menée par Kiev sur la résidence présidentielle russe à Novgorod, affirmant que le président américain "n'aurait jamais imaginé de telles actions aussi irréfléchies de la part de l'Ukraine".

En 2025, M. Poutine s'est entretenu à 17 reprises avec des représentants des États-Unis, ce qui comprend dix entretiens téléphoniques avec M. Trump, selon M. Ouchakov.

La Maison Blanche a également confirmé lundi matin l'échange téléphonique entre les deux présidents, le deuxième en l'espace de deux jours.

"Le président Trump a terminé un appel positif avec le président Poutine concernant l'Ukraine", a indiqué sur X l'attachée de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, sans fournir davantage de détails.

Xinhua/VNA/CVN