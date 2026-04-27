Le PM libyen et l'envoyée de l'ONU discutent d'une feuille de route en vue d'élections nationales

Le Premier ministre libyen Abdul-Hamid Dbeibah s'est entretenu dimanche 26 avril avec une envoyée des Nations unies afin d'étudier les moyens de faire avancer le pays vers des élections nationales longtemps reportées et de mettre fin à sa division politique.

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Hanna Tetteh, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, a présenté à M. Dbeibah une feuille de route soutenue par l'ONU visant à unifier les institutions de l'État et à préparer des élections directes, a rapporté la plateforme d'information gouvernementale Hakomitna.

Elle a précisé que le récent "mini-dialogue" parrainé par l'ONU s'inscrivait dans la première phase de la feuille de route, qui se concentre sur la finalisation des lois électorales et la formation du conseil d'administration de la Haute commission électorale nationale.

M. Dbeibah a réaffirmé le soutien de son gouvernement aux efforts proposant des solutions pratiques et applicables pour préserver la voie vers un "État civil", et a souligné la nécessité de suivre des pistes claires qui mèneraient à la finalisation des lois électorales et permettraient de passer directement aux élections, dans le but de mettre fin à la division institutionnelle et de respecter la volonté des électeurs.

Pour sa part, Mme Tetteh a réitéré le soutien continu de la mission des Nations unies à la recherche d'un consensus entre les parties libyennes et à la création de conditions favorables pour garantir le succès du processus politique et la tenue d'élections générales.

Cette réunion intervient alors que le débat public s'intensifie autour d'informations non confirmées faisant état d'une feuille de route alternative prévoyant la restructuration du pouvoir exécutif, laquelle a été rejetée par des groupes d'activistes de la ville de Misrata, qui considèrent de telles propositions comme une menace pour la souveraineté nationale.

Depuis la chute de son ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est divisée entre le gouvernement d'union nationale de Tripoli, reconnu par l'ONU, et l'administration de l'Est du pays, soutenue par l'Armée nationale libyenne sous le commandement de Khalifa Haftar.

Xinhua/VNA/CVN