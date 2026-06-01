La Finlande examine l'initiative française en matière de dissuasion nucléaire

Le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a déclaré dimanche 31 mai que la Finlande évaluait toujours l'opportunité de participer à l'initiative française visant à renforcer la dissuasion nucléaire européenne.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

La Finlande a besoin de plus d'informations et doit examiner sérieusement l'initiative française, a indiqué le Premier ministre finlandais aux médias locaux, ajoutant qu'il aborderait la question avec le président français Emmanuel Macron lors d'une rencontre bilatérale à Paris la semaine prochaine.

Ces remarques font suite à l'annonce faite mercredi par la Norvège de son intention de rejoindre un processus lié à l'initiative française de dissuasion "avancée". La Suède et le Danemark ont également pris des mesures pour approfondir leur coopération stratégique en matière de dissuasion nucléaire avec la France.

L'Europe doit renforcer sa propre défense, a-t-il déclaré. "Nous devrons peut-être remplacer certaines capacités qui étaient jusqu'à présent exclusivement américaines par des capacités européennes".

Une telle transition devrait se faire de manière contrôlée et en coopération avec les États-Unis, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN