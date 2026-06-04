Les États-Unis et l'Iran déterreront ensemble le matériel nucléaire enfoui de l'Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi 3 juin que les négociations avec l'Iran se déroulaient "très bien" et qu' "à l'heure actuelle" , Téhéran avait accepté d'autoriser du personnel américain, en coordination avec les autorités iraniennes, à entrer en Iran et à récupérer du matériel nucléaire enfoui une fois la guerre terminée.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"C'est très, très difficile de l'obtenir (...) mais je tiens néanmoins à y parvenir", a déclaré M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche.

Malgré les récentes frappes dans la région, il a indiqué que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, entré en vigueur début avril, restait en vigueur, laissant entendre qu'un accord provisoire pourrait être conclu "ce week-end" alors que les négociations en cours progressent.

"La négociation en soi s'est très bien passée - vraiment, très bien - si cela se produit, et cela pourrait ne pas se produire, mais si cela se produit, cela pourrait se faire ce week-end", a déclaré M. Trump.

"Un cessez-le-feu là-bas est très différent d'un cessez-le-feu dans d'autres parties du monde", a-t-il déclaré. "Vous savez, je dirais que dans cette partie du monde, un cessez-le-feu, c'est quand on tire de manière plus modérée."

Par ailleurs, M. Trump a affirmé que les responsables iraniens avaient "changé d'avis à plusieurs reprises, mais en l'état actuel des choses, nous interviendrons dans un avenir pas trop lointain".

Les forces navales iraniennes ont pris pour cible le "centre de commandement" d'un destroyer américain dans le golfe d'Oman en réponse aux "violations des réglementations" du détroit d'Ormuz par les États-Unis et à leurs actions "hostiles" contre des navires iraniens, a rapporté mercredi 3 juin la chaîne publique IRIB TV.

Quelques minutes plus tard, le Commandement central américain a démenti cette affirmation sur X.

Xinhua/VNA/CVN