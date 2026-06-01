Les États-Unis et l'Iran échangent des frappes alors que les efforts de paix se poursuivent

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|Un panache de fumée s’élève après une attaque de missiles iraniens contre la base de la flotte navale américaine à Manama, au Bahreïn, le 28 février 2026.
|Photo : AA/VNA/CVN
"Des avions de chasse américains ont rapidement riposté en neutralisant les défenses aériennes iraniennes, une station de contrôle au sol et deux drones d'attaque à usage unique qui constituaient une menace évidente pour les navires transitant dans les eaux régionales", a-t-il ajouté.
En réponse, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a déclaré lundi avoir frappé la base aérienne à partir de laquelle les forces américaines avaient lancé une attaque contre une tour de télécommunications sur l'île de Sirik, toutes les cibles prédéterminées ayant été détruites, a rapporté l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr.
Si l'agression se répète, la riposte sera d'une ampleur et d'une nature totalement différentes, et l'entière responsabilité d'une telle escalade incombera aux États-Unis, a averti le CGRI.
L'Iran et les États-Unis sont censément en train de finaliser un protocole d'accord visant à mettre fin au conflit qui a débuté le 28 février avec des attaques conjointes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.
Les deux parties ont conclu un cessez-le-feu temporaire le 8 avril. Ces dernières semaines, elles ont échangé plusieurs propositions décrivant les conditions d'une fin du conflit grâce à la médiation du Pakistan.
Xinhua/VNA/CVN