Les États-Unis et l'Iran échangent des frappes alors que les efforts de paix se poursuivent

Le Commandement central américain a déclaré dimanche 31 mai que l'armée américaine avait mené ce week-end des "frappes défensives" contre des systèmes de radar et de contrôle de drones iraniens dans certaines régions d'Iran. Ces frappes ont eu lieu samedi 30 mai et dimanche 31 mai en réponse à "des actions agressives de l'Iran, notamment l'abattage d'un drone américain MQ-1 qui opérait au-dessus des eaux internationales" , a déclaré le commandement sur X.

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Photo : AA/VNA/CVN

"Des avions de chasse américains ont rapidement riposté en neutralisant les défenses aériennes iraniennes, une station de contrôle au sol et deux drones d'attaque à usage unique qui constituaient une menace évidente pour les navires transitant dans les eaux régionales", a-t-il ajouté.

En réponse, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a déclaré lundi avoir frappé la base aérienne à partir de laquelle les forces américaines avaient lancé une attaque contre une tour de télécommunications sur l'île de Sirik, toutes les cibles prédéterminées ayant été détruites, a rapporté l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr.

Si l'agression se répète, la riposte sera d'une ampleur et d'une nature totalement différentes, et l'entière responsabilité d'une telle escalade incombera aux États-Unis, a averti le CGRI.

L'Iran et les États-Unis sont censément en train de finaliser un protocole d'accord visant à mettre fin au conflit qui a débuté le 28 février avec des attaques conjointes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Les deux parties ont conclu un cessez-le-feu temporaire le 8 avril. Ces dernières semaines, elles ont échangé plusieurs propositions décrivant les conditions d'une fin du conflit grâce à la médiation du Pakistan.

Xinhua/VNA/CVN