Présidentielle : Philippe devant Attal, le bloc central en danger sans candidat unique

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|Edouard Philippe (gauche) et Gabriel Attal à Paris, le 7 mai 2024.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le président d'Horizons se retrouve même à égalité avec le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon (13%) dans deux hypothèses : celle où la gauche réformiste est représentée par Raphaël Glucksmann (11%), avec un Gabriel Attal testé à 8,5%, et celle où elle est représentée par François Hollande (7%). Dans ce cas, MM. Philippe et Mélenchon totalisent chacun 13,5% d'intentions de vote, et Gabriel Attal est testé à 9,5%.
Dans ces deux hypothèses, Jordan Bardella totalise 33,5 à 34% d'intentions de vote.
Dans toutes les autres configurations où il est testé, Edouard Philippe se qualifie pour le second tour, mais se retrouve parfois dans la marge d'erreur face à Jean-Luc Mélenchon (14,5% contre 13,5% ou 14% contre 13%).
Sa marge est plus nette lorsqu'il est l'unique candidat du "bloc central" : il est testé à 17,5% contre 13% pour M. Mélenchon quand le candidat de la gauche réformiste est Raphaël Glucksmann (13%), ou encore à 19% contre 13,5% au leader insoumis quand le candidat de la gauche réformiste est François Hollande (7,5%).
En candidat unique du bloc central, Gabriel Attal recueille 14,5% contre 14% pour Raphaël Glucksmann et 13% pour M. Mélenchon. Le patron de Renaissance recueille en revanche 17,5% contre 13,5% pour le leader insoumis et 8% pour François Hollande si celui-ci représente la gauche réformiste.
Le Rassemblement national domine largement toutes les configurations de premier tour, de 31% pour Marine Le Pen dans l'hypothèse la plus basse à 36% pour Jordan Bardella dans la plus haute.
Le président des Républicains (LR) Bruno Retailleau est testé dans toutes les configurations et recueille de 7,5% à 10% des voix.
À gauche, M. Mélenchon est testé entre 13 et 13,5% dans toutes les hypothèses, le communiste Fabien Roussel entre 3 et 4% et l'écologiste Marine Tondelier de 4 à 5%.
Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan recueille invariablement 1,5% des intentions de vote, la trotskiste Nathalie Arthaud, 1% et celles accordées à Eric Zemmour varient entre 4 et 4,5%.
Sondage effectué les 27 et 28 mai à partir d'un échantillon de 1.500 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française (méthode des quotas). Marge d'erreur comprise entre 0,8 et 2,8 points.
AFP/VNA/CVN