Le Vietnam et la Chine s’engagent à renforcer leur coopération parlementaire

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Quang Phuong, a rencontré mercredi 20 août le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji, dans le cadre de sa visite de travail à Pékin.

Trân Quang Phuong qui est également président du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Chine, a transmis les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et des dirigeants vietnamiens au secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, ainsi qu’aux autres dirigeants chinois.

Il a également transmis les salutations et l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à Zhao Leji pour effectuer une visite officielle au Vietnam et coprésider la première réunion du comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam a salué l’évolution positive des relations entre les deux partis, les deux États, et en particulier les deux assemblées nationales, ces dernières années. Il a réaffirmé que le Vietnam accordait une grande importance et une priorité absolue au développement des relations avec la Chine.

Présentant les réalisations socio-économiques du Vietnam, il a indiqué que le pays avait récemment adopté quatre résolutions stratégiques sur la croissance économique, les sciences, les technologies et l’innovation, l’intégration internationale et les réformes institutionnelles et juridiques. Il a également souligné que le Vietnam avait rationalisé les unités administratives et les agences d’État, et réorganisé les collectivités locales en une structure d’administration à deux niveaux.

Afin de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau conclus entre les hauts dirigeants des deux partis et des deux pays, Trân Quang Phuong a proposé que les deux assemblées nationales continuent de s’appuyer sur les acquis et d’intensifier les échanges d’expérience à tous les niveaux – y compris au sein des commissions spécialisées, des groupes parlementaires d’amitié et des collectivités locales – dans des domaines tels que l’élaboration des lois, le contrôle, la lutte contre la corruption, la construction d’un État de droit socialiste, la gouvernance nationale et la gestion sociale.

De tels efforts devraient faciliter davantage la connectivité économique et la mise en œuvre de stratégies de développement entre les deux pays, tout en façonnant un modèle de coopération plus complet et plus substantiel, notamment dans les infrastructures de transport stratégiques, l’innovation, la science et la technologie, l’économie numérique et la croissance verte, a-t-il déclaré.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam a également souligné la nécessité pour les deux assemblées nationales d’adopter des mesures concrètes pour améliorer la compréhension mutuelle et renforcer l’amitié entre les peuples des deux nations.

De son côté, Zhao Leji a transmis les chaleureuses salutations du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, ainsi que d’autres hauts dirigeants chinois, au secrétaire général Tô Lâm et aux autres dirigeants vietnamiens, et s’est dit prêt à se rendre prochainement au Vietnam.

Zhao Leji s’est réjoui des récents progrès des relations entre les deux Partis et les deux pays, notamment de l’élévation de la coopération entre l’Assemblée populaire nationale de Chine et l’Assemblée nationale du Vietnam à une nouvelle hauteur.

Il a félicité le Vietnam pour la mise en place de nouvelles politiques visant à promouvoir la croissance économique, la science et la technologie et l’intégration internationale, les réformes institutionnelles et juridiques, la restructuration des unités administratives et des agences gouvernementales, et l’adoption d’un modèle d’administration à deux niveaux.

Le Parti et l’État chinois considèrent toujours le développement des liens avec le Vietnam comme une priorité dans leur diplomatie de voisinage et restent prêts à travailler avec le Vietnam pour concrétiser pleinement les accords conclus et les perceptions communes de haut niveau, a-t-il souligné.

L’Assemblée populaire nationale de Chine est disposée à élargir et à approfondir les échanges amicaux et la coopération pratique avec l’Assemblée nationale du Vietnam, tout en intensifiant le partage d’expériences entre les commissions spécialisées, les groupes d’amitié parlementaires et les localités, a-t-il déclaré.

De tels efforts contribueront à faire progresser le partenariat de coopération stratégique global et la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, a-t-il indiqué.

Plus tôt dans la journée du 19 août, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Quang Phuong, a rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam à Pékin. Il s’est également échangé avec des représentants de la communauté vietnamienne à Pékin.

