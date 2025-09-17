Visite de travail de la vice-présidente de l'AN en Belgique et en Union européenne

Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) conduite par sa vice-présidente Nguyên Thi Thanh a effectué une visite de travail en Belgique et dans l'Union européenne (UE) du 15 au 17 septembre.

Photo : VNA/CVN

Le 16 septembre, lors d'un entretien avec le premier vice-président du Sénat belge, Andries Gryffoy, Nguyên Thi Thanh a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au développement de l'amitié et de la coopération multiforme avec la Belgique. Elle a souligné que les relations bilatérales avaient connu une croissance positive dans divers domaines au cours des cinq dernières décennies, notamment depuis l'établissement du partenariat stratégique agricole en 2018.

Andries Gryffoy a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques et diplomatiques du Vietnam, soulignant que cette visite permettrait non seulement d'approfondir la coopération interparlementaire, mais aussi de renforcer l'amitié traditionnelle et la collaboration globale entre les deux pays. Il a souligné que le Sénat belge, en particulier, et le Parlement fédéral en général, étaient prêts à renforcer leurs liens avec l'Assemblée nationale vietnamienne.

Les deux parties ont convenu que la coopération bilatérale recelait encore un vaste potentiel, notamment en matière de commerce et d'investissement, dans des domaines où la Belgique possède des atouts et où le Vietnam est demandeur, tels que les ports intelligents, les hautes technologies, les soins de santé, l'agriculture et l'énergie. Elles ont également convenu de renforcer la coopération parlementaire, de stimuler les échanges de délégations et les contacts à différents niveaux avec le Parlement fédéral et les parlements des régions et communautés linguistiques belges, sur la base de l'accord de coopération parlementaire signé en février dernier. Les deux législatures partageront également leurs expériences en matière de décentralisation, de réforme administrative, d'élaboration des lois et d'égalité des sexes.

Nguyên Thi Thanh a exhorté le Parlement belge à finaliser prochainement la ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), a remercié la Chambre des représentants belge pour l'adoption d'une résolution sur les victimes vietnamiennes de l'OA/dioxine et a proposé des projets de soutien belges pour ces victimes au Vietnam. Elle a également appelé les législateurs belges à soutenir les politiques facilitant l'intégration de la communauté vietnamienne dans la société belge.

À cette occasion, Nguyên Thi Thanh a invité Gryffoy et le groupe d'amitié parlementaire Belgique-Vietnam à se rendre au Vietnam.

Coopération globale Vietnam - UE

Photo : VNA/CVN

Le matin du 17 septembre, la vice-présidente de l'AN vietnamienne a tenu une séance de travail avec le vice-président du Parlement européen (PE), Younous Omarjee, qui a salué l'évolution positive du partenariat global et de la coopération entre le Vietnam et l'UE.

Nguyên Thi Thanh a réaffirmé que l'UE était un partenaire important de la politique étrangère du Vietnam, soulignant les bonnes relations parlementaires entre l'Assemblée nationale vietnamienne et le PE, renforcées par l'accord de coopération de 2010 – le premier accord parlementaire bilatéral de ce type signé par le PE avec un pays d'Asie du Sud-Est.

Elle s'est dite convaincue que, grâce aux discussions en cours visant à élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique global et aux efforts conjoints, les relations entre le Vietnam et l'UE continueront de connaître de nouveaux succès.

Face à la complexité des évolutions mondiales, les deux parties ont convenu de privilégier le renforcement de la coopération en matière de commerce et d'investissement, notamment la mise en œuvre effective de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), et de renforcer la collaboration dans les domaines où l'UE excelle, tels que les sciences et technologies, l'innovation, la transition écologique, la transformation numérique et la formation professionnelle de qualité. Elles ont également convenu de stimuler les investissements dans les projets de haute technologie, les transports et les infrastructures environnementales du Vietnam.

À cette occasion, Nguyên Thi Thanh a proposé au Parlement européen d'accélérer la ratification de l'EVIPA et a appelé l'UE à promouvoir le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Elle a également transmis l'invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et a invité son hôte à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun.

Plus tôt, le 16 septembre au soir, Nguyên Thi Thanh et la délégation de l'Assemblée nationale ont visité l'ambassade du Vietnam en Belgique et la mission du Vietnam auprès de l'UE.

VNA/CVN